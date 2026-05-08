CFR Cluj e Universitatea Craiova arrivano all’appuntamento separate da appena cinque punti nel Championship Group, ma soprattutto ci arrivano nel loro momento migliore della stagione. Entrambe hanno infilato tre vittorie consecutive e i numeri recenti raccontano due squadre in fiducia, organizzate e difficili da affrontare. Guarda ora CFR Cluj-Craiova GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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CFR Cluj-Craiova, probabili formazioni

Ilsi presenta dopo il successo per 2-1 sul campo del Rapid Bucarest, una vittoria che ha confermato la solidità della squadra di Daniel Pancu anche nelle gare sporche. Pur lasciando il pallone agli avversari — appena 40% di possesso nell’ultimo turno — i biancobordeaux hanno colpito nei momenti chiave con Zahovic e Cordea, continuando una serie positiva che nelle ultime dieci giornate parla di sette vittorie, un pareggio e due sole sconfitte.Dall’altra parte però arriva unaaltrettanto calda. I ragazzi di Filipe Coelho hanno vinto cinque delle ultime sette gare del Championship Group e guidano il mini girone con 45 punti. L’ultimo 2-1 contro la Dinamo Bucarest ha confermato la crescita offensiva della squadra. I precedenti recenti aggiungono ulteriore equilibrio alla sfida.e appena un mese fa si è imposto 2-0 nello scontro diretto del 6 aprile.

CFR Cluj (4-2-3-1): Popa; Braun, Sinyan, Huja, Camora; Muhar, Keita; Korenica, Păun, Biliboc; Aliev.

Universitatea Craiova (4-4-2): Popescu, Romanchuk, Rus, Screciu, Mora, Baluta, Mekvabishvili, Bancu, Matei, Cicaldau, Nsimba.

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