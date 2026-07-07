La Champions League 2026/27 prende il via anche a Tallinn, dove mercoledì 8 luglio alle ore 18:00 il Flora ospita l'Iberia 1999 (ex Saburtalo Tbilisi) nell'andata del primo turno preliminare. Si affrontano due campioni nazionali che puntano a costruire un vantaggio in vista del ritorno, in una sfida che si preannuncia molto equilibrata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FLORA TALLINN-IBERIA CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Flora Tallinn-Iberia 1999 in tv e streaming

Flora Tallinn-Iberia 1999, valida per l'andata del primo turno preliminare di Champions League, è in programma mercoledì 8 luglio alle ore 18:00. La gara sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme che detengono i diritti televisivi della competizione nei vari Paesi.

Il momento del Flora Tallinn

La formazione estone arriva all'appuntamento europeo in ottime condizioni. Il campionato è in pieno svolgimento e il Flora sta lottando per il vertice della Premium Liiga, confermando una notevole continuità di rendimento. Nell'ultima giornata è arrivato un convincente 3-0 sul campo del Kuressaare, risultato che ha allungato la striscia positiva offensiva della squadra, a segno ormai da tredici gare consecutive.

Il tecnico Konstantin Vassiljev dovrebbe confermare l'impianto di gioco che sta dando ottimi risultati in patria: pressing alto, possesso palla e continui inserimenti degli esterni offensivi per sfruttare il fattore campo sin dai primi minuti.

Il momento dell'Iberia 1999

L'Iberia 1999 si presenta a Tallinn dopo una preparazione positiva. La formazione georgiana ha sfiorato la conquista della Supercoppa nazionale, arrendendosi soltanto ai calci di rigore contro il Torpedo Kutaisi dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari.

La squadra allenata da Andrey Demchenko possiede maggiore esperienza internazionale rispetto agli estoni e nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversarie più quotate. L'organizzazione tattica e la rapidità nelle transizioni offensive rappresentano le principali armi della formazione georgiana.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'andata potrebbe essere caratterizzata da grande equilibrio. Il Flora proverà a sfruttare il ritmo partita garantito dal campionato in corso e l'entusiasmo del pubblico di casa, mentre l'Iberia 1999 cercherà soprattutto di gestire la sfida con ordine, consapevole di poter giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi nel match di ritorno.

Le due squadre potrebbero evitare di scoprirsi eccessivamente nella prima parte dell'incontro, con gli episodi destinati a pesare in maniera importante sull'economia della doppia sfida.

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