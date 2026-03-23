Championship, Raith-Partick: lo streaming gratuito del match

Raith in crisi offensiva e sotto pressione, Partick più continuo e pericoloso davanti

Stefano Sorce 23 marzo - 16:06

Martedì 24 marzo 2026, ore 19:45, in Scozia si gioca una partita che vale molto più dei tre punti. Raith-Partick Thistle è la classica sfida tra una squadra che deve ritrovarsi e un’altra che, senza fare rumore, sta costruendo solidità. È un incrocio pericoloso, perché quando una squadra fatica a segnare e l’altra segna con continuità, l’equilibrio è sottile.

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Momento delle due squadre — Il Raith Rovers arriva a questa partita con un problema evidente: segna troppo poco. I numeri sono chiari e anche abbastanza pesanti: un solo gol nelle ultime cinque partite e quattro gare senza segnare. L’ultima sconfitta per 3-0 contro il Dunfermline ha confermato un momento difficile, soprattutto nella fase offensiva. Non è una squadra che concede tanto, ma senza gol ogni errore diventa decisivo. E questo aumenta la pressione partita dopo partita.

Il Partick Thistle, invece, arriva con un andamento molto più stabile. Ha trovato il gol in quattro delle ultime cinque partite e, soprattutto, riesce quasi sempre a restare dentro le gare. La vittoria contro il Morton e il pareggio contro il Dunfermline raccontano di una squadra viva, che sa reagire e non si scompone facilmente.

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