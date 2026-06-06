Lo streaming gratis della gara Chapecoense-Avaí: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella
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La Coppa brasiliana Sul-Sudeste propone la finale tra Chapecoense-Avaí, in programma domenica 7 giugno alle ore 16:00. Una sfida secca che assegna il trofeo regionale e mette di fronte due squadre abituate a confronti molto equilibrati.

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Dove vedere Chapecoense-Avaí in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

La Chapecoense arriva alla finale con l’obiettivo di confermare il buon percorso nel torneo e sfruttare la solidità difensiva che l’ha accompagnata nelle fasi precedenti. La squadra di Gilmar Dal Pozzo punta su compattezza e ripartenze veloci.

L’Avaí si presenta all’appuntamento con un approccio più tecnico e propositivo, cercando di gestire il possesso e colpire con qualità tra le linee. La finale si preannuncia molto equilibrata, con grande attenzione agli episodi.

Le probabili formazioni di Chapecoense-Avaí

Le due formazioni si dovrebbero presentare con moduli abbastanza differenti, con i padroni di casa volti più ad allargare il gioco e a colpire tramite cross rapidi, mentre gli ospiti con preferenza rivolta verso le verticalizzazioni rapide.

Chapecoense (3-4-2-1): Santos, Caetano, Leonardo, Doma, Carvalheira, David, Victor, Clar, Augusto, Marcinho, Perotti. Allenatore: Gilmar Dal Pozzo

Avaí (4-2-3-1): Vladimir, Natanael, Eduardo Brock, Felipinho, Mário Sérgio, Barreto, João Paulo, Pottker, Dentinho, Hygor, Giovanni. Allenatore: Enderson Moreira

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