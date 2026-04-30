Il fanalino di coda Chapecoense ospita il Bragantino, reduce dalla sconfitta in Copa Libertadores col River Plate. Padroni di casa a caccia del secondo successo stagionale ma ko nelle ultime tre uscite in campionato. Ospiti troppo altalenanti nelle recenti performance, ma potrebbero approfittare delle forze impari in campo per ritrovare il sorriso. Guarda ora Chapecoense-Bragantino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Chapecoense-Bragantino: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv

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Chapecoense-Bragantino, probabili formazioni

Anderson; Caetano, Thyere, Doma; Vinicius, Camilo, Meritao, Pacheco; Carlos; Mauricio Garcez, Marcinho.: Fabio Matias

Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Augusto, Henrique, Marques, Santos; Fabinho, Marcelinho Braz; Leles, Rodriguinho, Vinicinho; Fernando. Allenatore: Vagner Mancini

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