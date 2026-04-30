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Il fanalino di coda Chapecoense ospita il Bragantino, reduce dalla sconfitta in Copa Libertadores col River Plate. Padroni di casa a caccia del secondo successo stagionale ma ko nelle ultime tre uscite in campionato. Ospiti troppo altalenanti nelle recenti performance, ma potrebbero approfittare delle forze impari in campo per ritrovare il sorriso. Guarda ora Chapecoense-Bragantino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Chapecoense-Bragantino, probabili formazioniChapecoense (3-4-1-2): Anderson; Caetano, Thyere, Doma; Vinicius, Camilo, Meritao, Pacheco; Carlos; Mauricio Garcez, Marcinho. Allenatore: Fabio Matias
Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Augusto, Henrique, Marques, Santos; Fabinho, Marcelinho Braz; Leles, Rodriguinho, Vinicinho; Fernando. Allenatore: Vagner Mancini
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