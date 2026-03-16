Chapeconese-Gremio: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Chapecoense-Gremio in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 17:33)

La sfida tra Chapecoense e Grêmio, in programma martedì 17 marzo 2026, si presenta come uno degli incontri più interessanti della sesta giornata della Campeonato Brasileiro Série A

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Il momento delle due squadre — Le due squadre arrivano alla gara con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e cercheranno punti importanti nella cornice dell’Arena Condá, stadio che, pur non essendo tra i più grandi del Brasile, è noto per l’atmosfera intensa e il forte sostegno del pubblico locale.

La Chapecoense si presenta all’appuntamento occupando la dodicesima posizione con 5 punti, conquistati grazie a una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime giornate di campionato. La squadra ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto tra le mura amiche, dove finora è riuscita a restare imbattuta, raccogliendo un successo e un pareggio davanti ai propri tifosi.

Situazione leggermente migliore per il Grêmio, che attualmente si trova al nono posto con 7 punti. Il club di Porto Alegre ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, ma il rendimento lontano da casa rappresenta uno dei principali problemi: nelle trasferte disputate finora, infatti, la squadra non è riuscita a conquistare punti.

Guardando ai precedenti più recenti, l’ultimo confronto tra le due formazioni risale a pochi mesi fa e si era concluso con uno 0-0. Analizzando invece gli ultimi cinque incroci, il Grêmio può vantare un bilancio più favorevole, con tre vittorie, mentre la Chapecoense si è imposta una sola volta, oltre a un altro pareggio. Numeri che suggeriscono un certo vantaggio storico per la squadra di Porto Alegre.