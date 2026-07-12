La sfida di tennis tra Alina Charaeva e Victoria Jimenez Kasintseva è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra due giovani giocatrici emergenti del circuito WTA, entrambe alla ricerca di un risultato importante in un torneo sulla terra battuta. Il UniCredit Iași Open è un appuntamento WTA 250 disputato sulla terra rossa rumena e rappresenta una delle tappe più importanti della stagione estiva su questa superficie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Charaeva arriva dopo aver superato le qualificazioni e proverà a sfruttare entusiasmo e fiducia, mentre la Jimenez Kasintseva punta sulle sue qualità tecniche e sulla maggiore esperienza maturata nei tornei internazionali.

Alina Charaeva: caratteristiche e carriera

Alina Charaeva, nata nel 2002, è una tennista che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso soprattutto attraverso il circuito ITF, riuscendo progressivamente ad avvicinarsi al livello WTA. Ha ottenuto diversi risultati importanti nei tornei minori e si è guadagnata spazio grazie alla sua crescita costante.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice molto ordinata, capace di combinare solidità da fondo campo e buona capacità di costruzione del punto. La terra battuta si adatta alle sue caratteristiche perché le permette di sfruttare la continuità negli scambi e la pazienza tattica.

Victoria Jimenez Kasintseva: caratteristiche e carriera

Victoria Jimenez Kasintseva, nata nel 2005 ad Andorra, è una delle giovani più interessanti del panorama internazionale. Dopo una brillante carriera a livello juniores, con la vittoria dell'Australian Open junior nel 2020, ha iniziato il percorso nel circuito professionistico cercando di consolidare il proprio talento.

Il suo tennis è caratterizzato da grande mobilità, qualità tecnica e capacità di variare il gioco. È una giocatrice che ama costruire il punto con intelligenza, alternando accelerazioni e soluzioni tattiche per mettere in difficoltà le avversarie.

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Il momento delle due tenniste

Charaeva arriva a Iași con il vantaggio dell'entusiasmo dopo il percorso nelle qualificazioni e proverà a sfruttare il momento positivo per giocare senza pressioni.

Jimenez Kasintseva, invece, cerca un risultato importante per confermare il proprio percorso di crescita e dimostrare di poter competere con continuità anche nei tornei WTA.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași, giocato sulla terra battuta, potrebbe premiare la giocatrice più solida nella gestione degli scambi e più abituata alle lunghe battaglie tipiche di questa superficie. Charaeva arriva con fiducia e può contare sull'inerzia positiva delle qualificazioni, ma Jimenez Kasintseva sembra avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico e del talento puro. La giovane di Andorra possiede maggiore varietà di gioco e una capacità superiore di cambiare ritmo durante gli scambi. Il pronostico è quindi leggermente dalla parte di Jimenez Kasintseva, favorita per conquistare il passaggio del turno, ma con una partita che potrebbe rimanere equilibrata e decidersi soltanto nei momenti chiave.

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