La MLS propone una sfida equilibrata nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: Charlotte FC-FC Cincinnati, in programma alle ore 01:30. Le due squadre sono vicinissime in classifica, con il Charlotte quattordicesimo a 14 punti e il Cincinnati tredicesimo a 15, rendendo questo confronto ancora più importante in ottica playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Charlotte FC-FC Cincinnati in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Charlotte FC-FC Cincinnati nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e scavalcare in classifica gli avversari diretti. La squadra punterà su intensità e organizzazione per fare la differenza.

Il FC Cincinnati, invece, arriva con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e mantenere il vantaggio in classifica. Gli ospiti cercheranno di giocare con equilibrio, provando a colpire nei momenti chiave.

Le probabili formazioni di Charlotte FC-FC Cincinnati

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita molto combattuta, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio. In una sfida così equilibrata, saranno decisivi gli episodi e la concretezza sotto porta.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA MLS IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365