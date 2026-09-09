La corsa alle posizioni di vertice della Eastern Conference entra nel vivo a Soldier Field, dove i Chicago Fire ospitano l'Inter Miami in uno scontro diretto di altissimo livello. Gli ospiti sono distanti cinque punti, ma arrivano da un periodo di appannamento, mentre i padroni di casa sono in grande spinta tra le mura amiche e puntano a sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze. Il confronto promette spettacolo e punti pesantissimi in ottica playoff. VEDI CHICAGO FIRE-INTER MIAMI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Chicago Fire arriva dal rocambolesco 4-4 sul campo del Toronto, risultato che ha confermato il grande rendimento offensivo della squadra di Gregg Berhalter. L'Inter Miami, invece, ha raccolto una sola vittoria nelle ultime sei partite di MLS, pur potendo contare su un attacco da 58 gol stagionali. La fase difensiva resta però un problema per gli Herons, reduci da otto reti incassate nelle ultime due trasferte complessive. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CHICAGO FIRE-INTER MIAMI. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Chicago Fire-Inter Miami in diretta TV e streaming

Chicago Fire-Inter Miami non sarà trasmessa in diretta TV italiana. La partita è in programma mercoledì 9 settembre 2026 alle 20:30 ora locale, corrispondenti alle 03:30 italiane di giovedì 10 settembre.

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Come accedere allo streaming di Chicago Fire-Inter Miami

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Chicago Fire-Inter Miami: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Chicago Fire-Inter Miami

Competizione: MLS

Data: mercoledì 9 settembre 2026

Orario: 20:30 ora locale, 03:30 italiane del 10 settembre

Stadio: Soldier Field

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Chicago Fire

Il Chicago Fire arriva alla sfida dopo il pareggio per 4-4 contro il Toronto, con Maren Haile-Selassie autore di una doppietta. La formazione di Gregg Berhalter ha costruito gran parte della propria forza sul rendimento casalingo e punta alla quarta vittoria interna consecutiva in campionato. Un successo permetterebbe ai Fire di portarsi a soli due punti dall'Inter Miami.

Restano da valutare le condizioni di Jonathan Bamba, Mbekezeli Mbokazi e André Franco, tutti assenti nell'ultimo turno. In avanti il riferimento resta Robert Lewandowski, affiancato da Haile-Selassie e Philip Zinckernagel.

Qui Inter Miami

L'Inter Miami attraversa una fase più complicata rispetto a quella dei rivali. La squadra di Kily González ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei gare di MLS, vedendo aumentare la pressione nella corsa alla vetta della Eastern Conference. Nonostante questo, gli Herons possono contare su un reparto offensivo di enorme qualità.

Lionel Messi è il principale punto di riferimento e arriva dopo aver raggiunto quota 30 partecipazioni a rete in tre diverse stagioni di MLS. Al suo fianco spazio a Luis Suárez e Silvetti, mentre in mezzo al campo dovrebbero avere un ruolo centrale Casemiro e Rodrigo De Paul. Sul fronte degli indisponibili, Sergio Reguilón è out, mentre Micael, Santiago Morales e Gonzalo Luján restano in dubbio.

La chiave tattica della partita

Il confronto potrebbe essere deciso dal contrasto tra la spinta offensiva del Chicago e le qualità individuali dell'Inter Miami. I Fire vogliono aggredire la partita sfruttando il fattore campo, mentre gli ospiti possono fare affidamento sull'immenso talento di Messi e sulla capacità di creare occasioni anche nei momenti più complicati. La tenuta difensiva di Miami sarà però un fattore determinante, soprattutto contro un Chicago che in casa ha mostrato grande continuità.

Probabili formazioni di Chicago Fire-Inter Miami

Chicago Fire (4-3-3): Brady; Dean, Rogers, Elliott, Gutman; Haile-Selassie, D'Avilla, Salétros; Zinckernagel, Lewandowski, Dithejane.

Inter Miami (4-3-3): St. Clair; Fray, Casemiro, Falcón, Caicedo; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Berterame, Suárez.