Dove vedere Chicago-Red Bulls in diretta tv e streaming gratis

La MLS propone una sfida interessante tra due squadre a caccia di punti importanti per rilanciare il proprio percorso stagionale. Sabato 9 maggio, alle ore 20:30, il Chicago Fire ospiterà i New York Red Bulls al Soldier Field in una gara che promette intensità e spettacolo. Entrambe le formazioni arrivano da un momento non semplice e vogliono reagire immediatamente per non perdere terreno nella corsa ai playoff. Negli ultimi confronti diretti il Chicago Fire è riuscito spesso a mettere in difficoltà i Red Bulls, soprattutto davanti al proprio pubblico, e proverà a sfruttare ancora il fattore campo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CHICAGO-RED BULLS SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Chicago Fire arriva alla partita dopo una sconfitta combattuta contro il Cincinnati, un match nel quale la squadra ha comunque mostrato buone trame offensive e una discreta capacità di creare occasioni. Nonostante l’ultimo passo falso, il momento generale resta abbastanza positivo, soprattutto grazie a una squadra che nelle ultime settimane ha trovato maggiore continuità nei risultati e nelle prestazioni. In avanti il Fire può contare su giocatori rapidi e tecnici, capaci di accendersi in qualsiasi momento e di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Situazione più delicata invece per i New York Red Bulls, reduci da due sconfitte consecutive che hanno rallentato il loro cammino. La squadra ha mostrato qualche difficoltà soprattutto nella fase offensiva e cerca adesso una reazione immediata per ritrovare fiducia. Nonostante il momento complicato, i Red Bulls restano una formazione esperta e fisica, in grado di rendersi pericolosa soprattutto nelle ripartenze e nei duelli individuali. La sfida contro Chicago potrebbe rappresentare un crocevia importante per rilanciare la stagione.

Le probabili formazioni di Chicago-Red Bulls

Le due squadre dovrebbero confermare i rispettivi sistemi offensivi, affidandosi ai giocatori di maggiore qualità per provare a indirizzare subito la partita.

Chicago Fire (4-3-3): Brady; Dean, Elliott, Mbokazi, Gutman; Saletros, D’Avilla, Lod; Zinckernagel, Cuypers, Haile-Selassie. Allenatore: Berhalter.

New York Red Bulls (4-3-3): Horvath; Mina, Nealis, Parker, Dos Santos; Donkor, Mehmeti, Forsberg; Cowell, Hall, Ruvalcaba. Allenatore: Bradley.

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