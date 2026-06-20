Ghana, festa e balli negli spogliatoi: spunta anche la leggenda Asamoah Gyan

La sfida di tennis tra Lloyd George Choinski e Jason Kubler Wu è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 15:30. Un incontro interessante tra due giocatori pronti a lottare per conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo sull’erba britannica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Il Choinski arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare al meglio le proprie qualità su superfici rapide. Il britannico proverà a giocare con aggressività e a sfruttare il servizio per mettere pressione all’avversario fin dai primi scambi.

Il Wu, invece, è un giocatore molto solido e combattivo, capace di adattarsi bene alle diverse superfici. Cercherà di rispondere con continuità e di allungare gli scambi per mettere in difficoltà l’avversario nei momenti chiave del match.

Dove vedere Choinski-Wu in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Choinski-Wu sul palinsesto Live di Bet365

Il momento dei due tennisti

Choinski proverà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare il servizio per indirizzare la partita.

Wu cercherà invece di rispondere con solidità e regolarità per portare il match su scambi più lunghi.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU