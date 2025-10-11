Si prosegue senza sosta con le gare valide per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026, che propongono alcune sfide molto interessanti: domenica 12 ottobre alle ore 18:00 si gioca la sfida tra Ciad e Repubblica Centrafricana, una partita molto equilibrata nel Girone I. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ciad-Repubblica Centrafricana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Ciad-Repubblica Centrafricana, dove vederla in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Ciad-Repubblica Centrafricana in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ciad-Repubblica Centrafricana in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Ciad ultimo nel girone con un solo punto in classifica: i padroni di casa scenderanno in campo per cercare quantomeno la prima vittoria in queste qualificazioni. Di fronte si ritrovano la Repubblica Centrafricana, penultima a quota 5 punti. Insomma, questa sfida non servirà a mutare più di tanti gli equilibri del girone ma sarà più che altro un buon banco di prova per entrambe le compagini prima della fine di questa fase di qualificazione.
Le probabili formazioni di Ciad-Repubblica Centrafricana—
Ciad (4-3-3): Mbaynassem, F. Tchaouna, Daikreo, Tchkuplaou, Mickael, Kouma, Thiam, Ecua, Damba, F. Tchaouna, H. Tchaouna. Allenatore: Raoul Savoy
Repubblica Centrafricana (4-2-3-1): Youfeigane, Yangao, Basse-Zokana, Fordeau, Namsona, Gambor, Pirioua, Oualengbe, Namnganda, Baboula, Grothe. Allenatore: Eloge Enza-Yamissi. Allenatore
