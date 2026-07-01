La sfida di tennis tra Sorana Cîrstea e Kim Birrell è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro interessante tra una giocatrice di grande esperienza e una tennista in crescita, con in palio l’accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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Cîrstea arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare tutta la sua esperienza nei grandi tornei. La rumena è una giocatrice aggressiva, dotata di colpi molto potenti da fondo campo e di una buona capacità di gestione dei momenti chiave del match.

Birrell, invece, proverà a giocarsi le sue carte con entusiasmo e senza pressione. L’australiana è una tennista ordinata, che cerca di costruire il punto con continuità e di restare competitiva sfruttando la sua solidità negli scambi.

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Per quanto riguarda Cirstea-Birrel, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Cîrstea proverà a imporre subito il proprio ritmo con potenza e aggressività.

Birrell cercherà invece di allungare gli scambi e sfruttare la sua regolarità per mettere pressione all’avversaria.

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