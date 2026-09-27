La Serie C propone il confronto tra Cittadella e Lecco, valido per la settima giornata del Girone A. La partita è in programma sabato 26 settembre 2026 alle ore 20:30 allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. I padroni di casa arrivano all'appuntamento al 1° posto con 18 punti, mentre il Lecco occupa la 10ª posizione con 8 punti. Il Cittadella ha finora vinto tutte le sei gare disputate, mentre i blucelesti sono reduci dal pareggio senza reti contro la Pergolettese. La sfida sarà diretta da Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino. VEDI CITTADELLA-LECCO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Cittadella ha conquistato sei vittorie nelle prime sei giornate, arrivando a quota 18 punti e mantenendo una differenza reti di +8 grazie ai 10 gol segnati e ai soli 2 subiti. Il Lecco, invece, ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 4 reti realizzate e 3 incassate. Nell'ultimo turno il Cittadella ha superato 1-0 in trasferta l'Ospitaletto, mentre il Lecco ha chiuso sullo 0-0 la sfida interna contro la Pergolettese. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CITTADELLA-LECCO. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Cittadella-Lecco in diretta TV e streaming

Cittadella-Lecco sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 252. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. Il collegamento è previsto alle ore 20:30 per il confronto serale della settima giornata del Girone A.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Cittadella-Lecco tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Cittadella-Lecco

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cittadella-Lecco tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Cittadella-Lecco: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per sabato 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, con la sfida visibile in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Il match rappresenta inoltre il confronto tra la prima e la decima forza del Girone A dopo le prime sei giornate e sarà arbitrato da Andrea Bortolussi.

Partita: Cittadella-Lecco

Cittadella-Lecco Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Pier Cesare Tombolato, Cittadella

Pier Cesare Tombolato, Cittadella Diretta TV: Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Cittadella

Il Cittadella affronta la settima giornata da capolista solitario con 18 punti, frutto di sei successi consecutivi. Il rendimento dei granata è accompagnato da 10 gol segnati e appena 2 subiti, numeri che evidenziano un avvio di campionato caratterizzato da continuità sia nei risultati sia nella gestione delle gare. La formazione allenata da Roberto Musso vuole quindi prolungare la propria striscia positiva anche contro il Lecco.

L'ultimo turno ha visto il Cittadella imporsi per 1-0 sul campo dell'Ospitaletto, conquistando un altro successo senza incassare reti. La squadra ha così confermato la propria solidità arretrata e arriva all'appuntamento del Tombolato con una serie di cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Il fattore campo rappresenta un'ulteriore occasione per continuare a difendere il primato.

La formazione granata dovrà comunque mantenere alta la concentrazione, soprattutto contro un Lecco che ha subito appena tre reti nelle prime sei giornate. La capacità di trovare gli spazi giusti e di trasformare le occasioni in gol potrebbe essere importante per superare una squadra che ha dimostrato di concedere poco agli avversari.

Qui Lecco

Il Calcio Lecco 1912 arriva alla trasferta di Cittadella con 8 punti e il 10° posto in graduatoria. Il bilancio iniziale comprende due vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 4 reti realizzate e soltanto 3 subite. La squadra di Federico Valente ha quindi mostrato una certa compattezza difensiva, ma dovrà aumentare la propria produzione offensiva per mettere in difficoltà la capolista.

L'ultimo incontro si è concluso sullo 0-0 contro la Pergolettese, risultato che ha consentito ai blucelesti di aggiungere un altro punto alla propria classifica. Nelle ultime cinque partite il Lecco ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, alternando quindi prestazioni positive a qualche passaggio a vuoto. La trasferta contro il Cittadella rappresenta ora un banco di prova particolarmente impegnativo.

La solidità difensiva potrebbe comunque essere una delle armi su cui fare affidamento. Con appena tre gol incassati, il Lecco ha dimostrato di saper limitare gli avversari, ma dovrà trovare maggiore precisione nell'ultimo terzo di campo. Contro una squadra che ha segnato 10 reti e concesso appena due gol, sarà necessario sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno.

La chiave tattica della partita

Il Cittadella dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi a Zanellati tra i pali e al terzetto difensivo composto da D'Alessio, Toffanin e Zilio. Sulle corsie esterne sono attesi Cecchetto e Crialese, mentre Frisenna, Barberis e Paolucci formeranno il centrocampo. In avanti spazio alla coppia composta da Falcinelli ed Ekuban, chiamata a mettere sotto pressione la difesa ospite.

Il Lecco dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Vettorel in porta e Comi, Arena e Sidler davanti a lui, affiancati dal reparto difensivo indicato nelle probabili formazioni. A centrocampo sono attesi Metlika e Mallamo, mentre Bonaiti, Pellegrino e Mihai dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle di Murillo, riferimento offensivo della formazione bluceleste.

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto attorno alla capacità del Cittadella di sfruttare l'ampiezza garantita dal 3-5-2 e alla compattezza che il Lecco proverà a mantenere con il proprio 4-2-3-1. I padroni di casa potranno cercare di imporre il ritmo e attaccare gli spazi sulle fasce, mentre gli ospiti dovranno essere pronti a ripartire rapidamente una volta recuperato il pallone. La gestione delle transizioni e degli episodi potrebbe quindi avere un peso rilevante sull'andamento dell'incontro.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di conquistare punti. Il Cittadella vuole proseguire il percorso perfetto che lo ha portato in testa alla classifica, mentre il Lecco cerca un risultato positivo per dare continuità al proprio cammino e avvicinarsi alla parte alta della graduatoria.

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; D'Alessio, Toffanin, Zilio; Cecchetto, Frisenna, Barberis, Paolucci, Crialese; Falcinelli, Ekuban. Allenatore: Roberto Musso.

LECCO (4-2-3-1): Vettorel; Comi, Arena, Sidler; Metlika, Mallamo; Bonaiti, Pellegrino, Mihai; Murillo. Allenatore: Federico Valente.