Domenica 10 maggio 2026 alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Cittadella e Ravenna Calcio, match valido per i playoff di Serie C e decisivo per il passaggio al turno successivo. Una gara che promette equilibrio, intensità e grande tensione agonistica, con entrambe le squadre determinate a proseguire il proprio cammino verso la promozione.

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Il momento delle due squadre

Il Cittadella, allenato da Manuel Iori, arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto contro il Lumezzane, risultato che ha ridato entusiasmo e fiducia all’ambiente. Nelle ultime uscite la squadra ha mostrato una buona organizzazione e una discreta solidità, raccogliendo una vittoria e un pareggio nelle gare più recenti.

Anche i numeri confermano una certa crescita: il bilancio offensivo e difensivo parla di 3 gol realizzati e 2 subiti nelle ultime cinque partite, con una differenza reti positiva che evidenzia equilibrio e capacità di gestione nei momenti delicati del match.

Dall’altra parte ci sarà però un Ravenna Calcio in grandissima forma. La squadra guidata da Andrea Mandorlini si presenta infatti con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, un rendimento che ha permesso ai giallorossi di arrivare ai playoff con entusiasmo e grande convinzione nei propri mezzi.

L’ultimo successo contro la Vis Pesaro, deciso da un gol e chiuso sull’1-0, ha confermato la compattezza della squadra romagnola, capace di vincere anche partite molto equilibrate.

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