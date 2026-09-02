Il Cittadella torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 17:00, la formazione granata ospiterà il Renate allo stadio Pier Cesare Tombolato in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Il Cittadella arriva all’appuntamento dopo aver superato la Pergolettese nel turno precedente, mentre il Renate ha ottenuto la qualificazione eliminando il Casarano. Il match è stato fissato alle ore 17:00, come comunicato dal club veneto.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Cittadella proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Tombolato, mentre il Renate arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sorprendere i padroni di casa. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Cittadella-Renate in TV e streaming

si giocherà giovedì 3 settembre 2026 allo stadio Pier Cesare Tombolato, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. La Lega Pro ha confermato che la Coppa Italia Serie C è trasmessa su Sky e NOW dagli ottavi di finale, mentre nei turni preliminari vengono selezionate soltanto alcune gare per la diretta.

Il Cittadella vuole sfruttare il fattore Tombolato

Il Cittadella arriva alla sfida con la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico e con l’obiettivo di proseguire il cammino nella

. La formazione granata ha inoltre iniziato positivamente il campionato, battendo la Pergolettese per 2-0 e dimostrando subito solidità ed efficacia.

Il fattore Tombolato potrebbe rappresentare un elemento importante per la squadra di casa. Il Cittadella proverà quindi a prendere in mano la partita, cercando di imporre il proprio ritmo e sfruttando la maggiore fiducia derivante dal buon avvio stagionale.

Il Renate vuole reagire e cercare l’impresa

Il Renate arriva alla trasferta dopo un avvio di campionato complicato, segnato dalla

. La formazione nerazzurra cercherà quindi di utilizzare l’appuntamento di coppa per reagire e ritrovare immediatamente fiducia.

La squadra ospite dovrà però affrontare un avversario che conosce già bene: nello scorso campionato, infatti, il Cittadella ha avuto la meglio per 2-1 nell’ultimo precedente giocato al Tombolato. Il Renate proverà quindi a cambiare il corso della sfida, facendo leva su compattezza e attenzione in una gara che non concede possibilità di rimonta.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Cittadella che proverà a sfruttare il

e un Renate alla ricerca di una reazione dopo il passo falso in campionato. I padroni di casa cercheranno di partire con maggiore aggressività, mentre gli ospiti dovranno mantenere equilibrio e compattezza per provare a restare in partita.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. In caso di parità al termine dei 90 minuti, non sono previsti tempi supplementari e la qualificazione sarà decisa direttamente ai calci di rigore.

Cittadella-Renate: data, orario e canali