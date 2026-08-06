Il Jan Breydel Stadion ospita la sfida tra Club Brugge e Kortrijk, valida per la seconda giornata della Jupiler Pro League. Il calcio d'inizio è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 20:45. I campioni del Belgio vogliono iniziare il campionato con una vittoria convincente, mentre i neopromossi cercano subito un'impresa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CLUB BRUGGE-KORTRIJK CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Il Club Brugge riparte dopo la delusione della Supercoppa belga, persa ai calci di rigore contro l'Union Saint-Gilloise. La formazione di Bruges ha vissuto un precampionato altalenante, ma resta una delle principali candidate al titolo grazie a una rosa ricca di qualità e abituata a dominare davanti al proprio pubblico.

Il Kortrijk torna invece nella massima serie dopo la promozione conquistata nella passata stagione. La squadra ha sfruttato le amichevoli estive per trovare i giusti automatismi e arriva all'esordio con l'organico al completo. L'impatto con il campionato, però, è tra i più complicati possibili.

Probabili formazioni di Club Brugge-Kortrijk

Il Club Brugge dovrebbe schierarsi con il consueto assetto offensivo, affidandosi alla qualità dei propri esterni e a un centrocampo capace di gestire il possesso. L'assenza di Ordoñez costringerà il tecnico a ridisegnare il reparto arretrato, ma l'obiettivo resta quello di imporre il ritmo fin dai primi minuti.

Il Kortrijk potrebbe invece optare per una formazione più prudente, cercando compattezza tra i reparti e ripartenze veloci per sorprendere la difesa dei padroni di casa.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, De Cuyper; Vetlesen, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

Kortrijk (4-3-3): Ilic; Tsunoda, Watanabe, Silva, Messaoudi; Kadri, Sissako, Ferri; Ambrose, Avenatti, Bruno.

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