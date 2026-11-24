La distanza tra ottavo e nono posto, stavolta, si misura senza bisogno di cambiare campo. Club Brugge-Liverpool, in programma mercoledì 25 novembre 2026 alle 21:00 al Jan Breydelstadion di Bruges, mette di fronte due squadre appaiate a nove punti nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli inglesi precedono i belgi nella graduatoria, ma il rendimento recente dei padroni di casa dà al confronto un significato che supera le posizioni di partenza. Il Brugge ha vinto le ultime tre partite europee; il Liverpool vuole riprendere il cammino interrotto a Istanbul, forte della risposta appena offerta contro il Manchester United. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Club Brugge-Liverpool: il numero del canale e le alternative online

Il momento del Club Brugge

: qui sarà trasmessa l’intera partita, conalla telecronaca. L’appuntamento rientra nella programmazione delle 21:00 e richiede un abbonamento Sky che includa la Champions League. Per chi segue il calcio attraverso una connessione internet, il match sarà presente nel. Gli abbonati Sky abilitati potranno invece utilizzare, accedendo ai contenuti previsti dal proprio contratto. La scelta del dispositivo dipende dal servizio: NOW permette di utilizzare anche le smart TV supportate, mentre Sky Go consente la visione da computer, smartphone e tablet compatibili. L’evento dedicato accompagnerà tutti i novanta minuti; Diretta Gol offrirà invece collegamenti alternati con gli altri campi.Il successo per 2-1 sul campo delha aggiunto un’altra prova convincente al percorso della squadra di. Tre vittorie consecutive in Champions hanno portato i belgi a ridosso delle posizioni che garantiscono la qualificazione diretta agli ottavi. L’attacco sta sostenendo questa crescita: undici gol nelle prime quattro giornate europee raccontano una formazione capace di creare problemi anche ad avversari di livello superiore. Il 5-1 contro il Mechelen ha poi confermato la fiducia del gruppo, con. La striscia senza sconfitte prosegue da settembre. Per il Brugge, quindi, la visita del Liverpool arriva in un momento favorevole: servirà mantenere la stessa intraprendenza, evitando però che la ricerca del gol lasci troppo campo alle accelerazioni ospiti.

MILANO, ITALIA – 13 OTTOBRE 2026: Nicolò Tresoldi del Club Brugge esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio nella partita contro l’Inter, valida per la seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 e disputata allo stadio San Siro di Milano. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Il momento del Liverpool

Vanaken tra le linee, Wirtz per liberare Isak: la chiave tattica

Probabili formazioni: le opzioni di Leko e Iraola

Ilha dato ai Reds una spinta importante prima del viaggio in Belgio. Il campionato ha restituito una squadra brillante, mentre la Champions richiede di correggere quanto accaduto nell’ultima trasferta. Contro il, il Liverpool non ha difeso due vantaggi e ha pagato soprattutto le situazioni da fermo. Iraola ha individuato proprio nella gestione di punizioni, angoli e rimesse lunghe il problema principale di quella sconfitta. A Bruges mancheranno, entrambi esclusi dalla trasferta. Il tecnico conserva comunque diverse possibilità offensive, con Wirtz chiamato a collegare il centrocampo ai movimenti di Isak e degli esterni.Il Brugge può cercaredietro Mac Allister e Szoboszlai, sfruttando le corse diper accompagnare Tresoldi. Il centravanti dovrà muovere, creando spazio per gli inserimenti del capitano belga. Dall’altra parte,potrebbe attirare Potts fuori posizione e aprire il passaggio verso. Le accelerazioni diobbligheranno Sabbe e Seys a scegliere con attenzione quando avanzare. Per entrambe sarà essenziale proteggersi appena perso il pallone: una pressione superata può lasciare gli attaccanti in condizioni favorevoli.Nel Brugge,, mentre Virgili è rientrato nell’elenco dei convocati. Lemaréchal conserva una candidatura forte sulla sinistra, con Forbs sul lato opposto e Vanaken alle spalle di Tresoldi. Spileers può affiancare Mechele al centro della difesa.

Iraola potrebbe confermare Ngumoha, protagonista anche contro lo United, insieme a Wirtz e Barcola dietro Isak. Mac Allister e Szoboszlai sono i riferimenti per la zona centrale. Frimpong è nuovamente tra le opzioni disponibili, ma Araújo resta candidato per partire a destra.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Potts, Vetlesen; Carlos Forbs, Vanaken, Lemaréchal; Tresoldi. Allenatore: Ivan Leko.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak. Allenatore: Andoni Iraola.

Orario e informazioni essenziali di Club Brugge-Liverpool