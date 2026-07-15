Collignon-Sonego: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Gstaad, disponibile gratuitamente su Bet365
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Si torna sulla terra rossa svizzera per gli ottavi di finale dell’EFG Swiss Open di Gstaad 2026, dove Raphael Collignon affronta Lorenzo Sonego in una sfida tra due giocatori arrivati al secondo turno con percorsi diversi, ma accomunati dalla necessità di trovare continuità dopo settimane intense. Il belga, settima testa di serie del torneo e reduce dal miglior ranking della carriera, parte con i favori del pronostico grazie al rendimento mostrato sulla terra battuta in questa stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà un Sonego galvanizzato dal buon percorso a Wimbledon, ma ancora alla ricerca del miglior adattamento alla superficie dopo il passaggio dall’erba al rosso. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Collignon
Raphael Collignon ha conquistato l’accesso agli ottavi superando il kazako Timofey Skatov, numero 163 del ranking ATP proveniente dalle qualificazioni, al termine di una partita più complicata del previsto. Il belga ha perso il primo set 6-3, prima di ribaltare l’incontro vincendo il tie-break del secondo parziale e chiudendo 6-4 al terzo. Un successo che conferma il suo buon momento, ma evidenzia anche qualche difficoltà nel trovare subito il ritmo dopo una fase della stagione molto dispendiosa. Il 2026 di Collignon sulla terra resta comunque positivo, soprattutto per il percorso al Roland Garros, dove ha raggiunto il terzo turno battendo nettamente Vukic e Ben Shelton, prima di arrendersi ad Arnaldi. Dopo un ottimo torneo di Halle sull’erba, chiuso con la sconfitta contro Zverev dopo quattro vittorie consecutive, il belga ha però accusato un calo a Eastbourne e Wimbledon.
Qui SonegoSonego arriva invece a Gstaad dopo un Wimbledon di grande carattere, nel quale ha superato Etcheverry e Diallo prima di fermarsi contro Taylor Fritz al terzo turno. Il debutto in Svizzera contro Joel Schwaerzler ha confermato la sua capacità di soffrire nei momenti importanti: l’azzurro ha vinto 6-4 7-6, riuscendo a prevalere in un match nel quale ha dovuto adattarsi rapidamente alle condizioni della terra di Gstaad dopo il lungo periodo sull’erba. Il torinese ha infatti sottolineato le difficoltà legate al cambio di superficie, con rimbalzi più alti e tempi diversi rispetto al tennis giocato nelle settimane precedenti. La sfida contro Collignon rappresenta quindi un nuovo banco di prova per capire quanto velocemente riuscirà a ritrovare il suo tennis aggressivo e basato su servizio e pressione da fondo campo
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