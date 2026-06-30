I sedicesimi del Mondiale 2026 mettono di fronte Colombia e Ghana, due nazionali che hanno conquistato la qualificazione con percorsi differenti ma con la stessa voglia di continuare a sorprendere.

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I Cafeteros hanno chiuso il proprio girone al primo posto grazie a un cammino solido e convincente, mentre il Ghana si è guadagnato l'accesso alla fase a eliminazione diretta rientrando tra le migliori terze. Una sfida che si preannuncia equilibrata e intensa, con un posto negli ottavi di finale in palio.

Dove vedere Colombia-Ghana in diretta TV e streaming ufficiale

Colombia-Ghana sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Colombia

Qui Ghana

Le probabili formazioni di Colombia-Ghana

Colombia (4-3-3):

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, James Rodríguez, Lerma; Arias, Jhon Córdoba, Díaz. Ct

: Néstor Lorenzo

Ladisi presenta all'appuntamento dopo aver chiuso in vetta al Gruppo K con sette punti. I sudamericani hanno aperto il torneo pareggiando contro il, prima di superare, dimostrando grande solidità sia in fase difensiva che nella gestione del possesso. Con appena una rete subita nella fase a gironi e un centrocampo guidato dall'esperienza di, la Colombia arriva alla fase a eliminazione diretta con fiducia e la consapevolezza di poter competere con le migliori.Ilha conquistato la qualificazione come una delle migliori terze grazie a un percorso fatto di organizzazione e sacrificio. La squadra allenata daha dimostrato di saper tenere testa anche ad avversari di alto livello, come confermato dal prezioso pareggio a reti inviolate contro l', riuscendo a limitare un attacco guidato da. Le Black Stars fanno affidamento sull'esperienza di, oltre alla compattezza di un gruppo che ha saputo restare competitivo anche nelle situazioni più complicate.

Ghana (4-3-3): Asare; Mensah, Luckassen, Adjetey, Senaya; Yirenkyi, Sibo, Partey; Semenyo, Ayew, Sulemana. Ct: Carlos Queiroz

Cosa aspettarsi dal match

Laparte favorita grazie al percorso più convincente nella fase a gironi e a una maggiore qualità tecnica distribuita in tutti i reparti. Il, però, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre sulla carta superiori grazie a una fase difensiva molto organizzata e a ripartenze rapide.

Ci si aspetta una partita in cui i Cafeteros cercheranno di gestire il possesso e costruire con pazienza, mentre gli africani proveranno a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Se la Colombia riuscirà a imporre il proprio ritmo, avrà ottime possibilità di conquistare la qualificazione, ma il Ghana possiede le caratteristiche per tenere aperta la sfida fino all'ultimo minuto.

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