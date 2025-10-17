derbyderbyderby streaming Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

La diretta streaming

Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - immagine 1
Segui Colonia-Augsburg in streaming e in diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Si riprende finalmente con le gare di Bundesliga dopo la sosta per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026: sabato 18 ottobre alle ore 15:30 si gioca la sfida tra Colonia e Augsburg al RheinEnergieStadion, una partita molto interessante per definire la classifica del campionato tedesco e per comprendere al meglio le reali ambizioni di entrambi i club. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Colonia-AugsburgGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Colonia-Augsburg in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Colonia-Augsburg in diretta live. Il match, in programma sabato 18 ottobre alle ore 15:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in

streaming su Bet365

Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 2
Colonia-Augsburg in streaming gratis e diretta live su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Colonia-Augsburg” nella sezione Live Streaming

    • Colonia-Augsburg, il momento delle due squadre

    —  

    Padroni di casa sesti con 10 punti collezionati finora: il Colonia ha ora l'occasione giusta per continuare a dar seguito a quanto di buono fatto finora e restare aggrappato ai posizionamenti europei. Non sarà però semplice nonostante il fattore casalingo, perché dall'altro lato ci sarà un Augsburg che invece, quattordicesimo con 6 punti, è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questa motivazione la sfida si preannuncia testa e dell'esito incerto, con entrambe le compagini pronte a gettare il cuore oltre l'ostacolo.

    Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 3
    Lukas Kwasniok, tecnico del Colonia, esulta con la squadra (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Colonia-Augsburg

    —  

    Il Colonia si affida al solito collaudato modulo con difesa a tre ed esterni offensivi per dare ampiezza cercando con insistenza la giocata sulle fasce. Praticamente a specchio l'Augsburg, che occupa il campo in maniera simile, anche se per forza di cose dovrebbe optare per un baricentro più basso rinunciando al possesso palla per sfruttare maggiormente i contropiedi.

    Colonia (3-4-3): Schwabe, Heintz, Hubers, Schmied, Lund, Martel, Johannensson, Sebulonsen, Mala, Thielmann, Kaminski. Allenatore: Lukas Kwasniok

    Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandeo Wagner

    Non perdere l’occasione di seguire Colonia-Augsburg in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Bundesliga. Non perderti nemmeno un minuto di Colonia-Augsburg in streaming live gratis su Bet365.

    Leggi anche
    Vancouver-Dallas in diretta streaming gratis: dove vedere la partita
    Streaming Charlotte-Philadelphia Union: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA