A Zenica si giocherà una partita, ma la Romania dovrà seguirne anche un’altra. Bosnia-Romania, in programma martedì 17 novembre 2026 alle 20:45 al Bilino Polje, può ancora cambiare il destino degli ospiti in Nations League: servono tre punti e un risultato favorevole da Polonia-Svezia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I bosniaci hanno già blindato la seconda posizione del Gruppo 4 della Lega B e disputeranno lo spareggio per la promozione. I rumeni, ultimi, cercano invece di evitare la discesa diretta in Lega C. Una differenza di obiettivi che rende interessante il confronto, senza cancellare quanto mostrato dalle due squadre durante il girone. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Bosnia-Romania in TV: come sarà trasmessa la partita

, al canale, dalle. Il programma alternerà immagini e aggiornamenti dai diversi campi impegnati contemporaneamente. La distinzione è utile per organizzare la visione: non è prevista una diretta dedicata che accompagni ogni minuto della sfida di Zenica. La regia passerà da un incontro all’altro seguendo l’andamento della serata. Nella stessa trasmissione sarà compresa anche, partita decisiva per le speranze rumene.

Sarà quindi possibile seguire attraverso lo stesso programma gli sviluppi dei due confronti che determineranno la parte bassa della classifica. La diretta sarà accessibile su NOW, con un Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Anche online la copertura seguirà il formato di Diretta Gol, con passaggi tra le partite. L’accesso allo streaming, dunque, non comporterà una trasmissione integrale separata di Bosnia-Romania.

Il momento della Bosnia

Laha costruito il proprio secondo posto con un percorso più continuo rispetto alle inseguitrici. Il successo perha rappresentato uno dei risultati più significativi del girone, insieme alla vittoria interna sulla Polonia. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per, che ha interrotto l’imbattibilità dei bosniaci senza compromettere l’accesso allo spareggio promozione. La nazionale di casa si presenta quindi all’ultimo appuntamento con una posizione ormai definita. Questo potrebbe incidere sulle scelte iniziali e sulla distribuzione dei minuti, ma non basta per immaginare una squadra rinunciataria. Davanti al proprio pubblico, la Bosnia avrà comunque l’occasione di chiudere il girone con una prestazione convincente.

SOLNA, SVEZIA - 14 NOVEMBRE: Daniel Svensson della Svezia viene contrastato da Sead Kolasinac e Armin Gigovic della Bosnia ed Erzegovina durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena il 14 novembre 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Il momento della Romania

La chiave tattica di Bosnia-Romania

Le possibili scelte e le probabili formazioni

Ilha restituito alla Romania una possibilità dopo quattro sconfitte consecutive. Il successo nell’ultimo turno ha tenuto aperta la corsa al terzo posto, lasciando però gli ospiti dipendenti anche dal risultato dell’altra partita. Ladeve. Il terzo posto consentirebbe di accedere allo spareggio per la permanenza in Lega B, evitando la retrocessione diretta. L’urgenza del risultato potrebbe spingere i rumeni ad aumentare progressivamente la pressione offensiva. Sarà però importante non perdere equilibrio: concedere campo a una Bosnia già capace di segnare quattro reti nel confronto d’andata renderebbe la rincorsa ancora più difficile.La gestione degli spazi potrebbe pesare quanto le motivazioni. Se lariuscirà a portare uomini vicino all’area senza isolare Marin, avrà maggiori possibilità di sostenere la pressione. Se invece le distanze tra i reparti si allargheranno, lapotrà cercare rapidamente gli attaccanti e sfruttare le corsie. L’obbligo di vincere rende plausibile unapiù intraprendente con il passare dei minuti. Non garantisce però una superiorità sul campo: il rendimento del girone e il precedente d’andata invitano a considerare i padroni di casa un ostacolo concreto, anche con il secondo posto già al sicuro.Lapotrebbe partire con il. Dedic eoccuperebbero le corsie difensive, con Katic e Muharemovic al centro. Basic e Gigovic avrebbero il compito di dare equilibrio alla mediana, mentre Bajkaratevic e Alajbegovic potrebbero accompagnare l’azione sulle fasce. Davanti, la coppia proposta è quella composta da Mahmic e Demirovic.

Per la Romania l’ipotesi è un 4-1-3-2, con Marin davanti alla difesa e Cicaldau, Hagi e Dragomir nella linea successiva. Man e Birligea offrirebbero due riferimenti avanzati, cercando di muoversi tra i centrali e di attaccare gli spazi. Si tratta di indicazioni prepartita, da confermare con la pubblicazione degli undici ufficiali.

BOSNIA (4-4-2): Zlomisic; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajkaratevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic; Mahmic, Demirovic.

ROMANIA (4-1-3-2): Hindrich; Ratiu, Dragusin, Coubis, Eissat; Marin; Cicaldau, Hagi, Dragomir; Man, Birligea.

Orario e informazioni essenziali di Bosnia-Romania