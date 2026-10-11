Otto sconfitte consecutive, sommando i risultati delle due squadre. Tre appartengono all'Atalanta, le altre cinque al Venezia, ancora fermo a zero punti. È da questa situazione che nasce Atalanta-Venezia, in programma lunedì 12 ottobre alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo, per la sesta giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per Maurizio Sarri il problema non è soltanto una classifica che vede i nerazzurri all'undicesimo posto. La sconfitta contro la Juventus ha evidenziato una mancanza di iniziativa che il tecnico considera particolarmente preoccupante. Giovanni Stroppa, invece, deve trovare il modo di trasformare alcune prestazioni incoraggianti in risultati concreti: il Venezia è l'unica squadra del campionato a non aver ancora conquistato un punto. La proposta sportiva della giornata comprende anche altri appuntamenti: CONSULTA LE DIRETTE IN CORSO SU GOLDBET, SCOPRI COSA PUOI SEGUIRE LIVE SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Atalanta-Venezia in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZN

alla New Balance Arena di Bergamo, nella sesta giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa. L'incontro non rientra infatti tra le tre partite della giornata disponibili anche sui canali Sky Sport. Per seguire la sfida sarà quindi necessario disporre di un abbonamento DAZN che comprenda la visione della Serie A. La diretta televisiva sarà accessibile attraverso l'applicazione della piattaforma installata su una smart TV compatibile.

In alternativa, sarà possibile utilizzare dispositivi esterni collegati al televisore, come quelli che supportano l'app DAZN. La partita sarà disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e computer. Gli utenti potranno accedere alla trasmissione attraverso l'applicazione DAZN oppure dal sito della piattaforma, utilizzando le credenziali del proprio abbonamento. Per gli abbonati che hanno attivato il servizio satellitare aggiuntivo, la partita sarà disponibile anche attraverso Zona DAZN, al canale 214 di Sky. La telecronaca su DAZN sarà affidata a Luca Farina Buscaglia, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Atalanta, Sarri cerca il coraggio perduto dopo tre sconfitte consecutive

Non è tanto il risultato dello Stadium ad aver lasciato insoddisfatto Maurizio, quanto il modo in cui è maturato. Contro la, l'ha mostrato difficoltà nella costruzione del gioco e soprattutto poca intraprendenza nei duelli individuali. La squadra è apparsa troppo prevedibile nella gestione del possesso, senza riuscire a creare con continuità situazioni favorevoli negli ultimi trenta metri. Il risultato è stata la, arrivata dopo un avvio di campionato che aveva prodotto due vittorie. I nerazzurri sono così rimasti a, scivolando all'undicesimo posto insieme al Lecce.

Anche i numeri offensivi evidenziano le difficoltà. L'Atalanta ha realizzato appena cinque reti nelle prime cinque giornate, una media di un gol a partita che non rispecchia le potenzialità del reparto avanzato. Sarri ha chiesto soprattutto maggiore personalità. Il tecnico ritiene che la squadra stia migliorando dal punto di vista tecnico e fisico, ma continua a vedere una certa esitazione nella ricerca dell'uno contro uno e nelle iniziative individuali. La partita contro il Venezia rappresenta quindi un'occasione importante per cambiare atteggiamento. I nerazzurri avranno la possibilità di affrontare una formazione in grande difficoltà, ma dovranno evitare di trasformare l'obbligo di vincere in un ulteriore elemento di pressione.

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Akor Adams del Venezia FC festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo l'11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Venezia, cinque sconfitte non raccontano tutte le occasioni sprecate

Un rigore sbagliato può cambiare una partita. Per una squadra che non ha ancora conquistato punti, può pesare anche molto di più. Ilè uscito sconfitto dalla sfida contro la Lazio dopo aver avuto la possibilità di passare in vantaggio nel primo tempo.non è riuscito a trasformare il calcio di rigore e, nella ripresa, i biancocelesti hanno sfruttato il calo degli arancioneroverdi per segnare due volte. È arrivata così la quinta sconfitta in altrettante giornate. La squadra di Giovannioccupa l', quattro reti segnate e tredici subite.

Numeri che descrivono un avvio estremamente complicato. Il tecnico, però, continua a individuare aspetti positivi nelle prestazioni. Contro la Lazio il Venezia aveva preparato una partita aggressiva, riuscendo almeno inizialmente a creare qualche difficoltà a una delle squadre più in forma del campionato. Il problema riguarda soprattutto la capacità di mantenere la stessa intensità durante tutti i novanta minuti. Quando il ritmo diminuisce, gli avversari trovano maggiori spazi e la difesa lagunare fatica a mantenere le distanze. A Bergamo servirà una prova particolarmente attenta, soprattutto contro un'Atalanta che cercherà immediatamente di prendere il controllo della partita.

La chiave tattica: Bellanova e Rowe possono allargare la difesa del Venezia

Il confronto tra il sistemae ilpotrebbe svilupparsi soprattutto sulle corsie laterali.sta valutando diverse soluzioni offensive, ma l'obiettivo rimane quello di aumentare la qualità delle ricezioni negli ultimi trenta metri. Con, l'Atalanta può provare ad allargare la struttura difensiva degli ospiti. Il, infatti, dovrebbe affidarsi a Hainaut e Correia come esterni a tutta fascia. Entrambi saranno chiamati a un lavoro particolarmente impegnativo.

Se resteranno bassi per proteggere i tre difensori centrali, la squadra di Stroppa rischierà di perdere profondità e di lasciare troppo spazio al possesso dell'Atalanta. Se invece proveranno ad accompagnare l'azione, potrebbero aprirsi corridoi per gli inserimenti di De Ketelaere e Rowe. Un altro aspetto riguarda il centrocampo. Ederson e Kessié possono garantire all'Atalanta una presenza fisica importante, ma dovranno confrontarsi con un reparto a tre formato da Perez, Sohm e Helgason. Il Venezia potrebbe quindi cercare di sfruttare la superiorità numerica nella zona centrale, soprattutto nelle fasi iniziali della costruzione.

Sarri avrà bisogno di un lavoro costante da parte dei giocatori offensivi per evitare che i tre centrocampisti lagunari possano gestire liberamente il possesso. La vera occasione per Stroppa potrebbe però arrivare nelle transizioni. Con Bellanova e Bernasconi molto alti, Yeboah e Adams avranno la possibilità di attaccare gli spazi alle spalle dei terzini nerazzurri. La velocità del primo e i movimenti in profondità del secondo potrebbero creare difficoltà soprattutto se l'Atalanta dovesse perdere il pallone con molti uomini oltre la linea della sfera. Per la Dea sarà quindi fondamentale trovare un equilibrio tra aggressività offensiva e copertura preventiva.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Mario Gila dell'AC Milan corre con il pallone sotto la pressione di Ridgeciano Haps del Venezia FC durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Atalanta, Elmas insidia Pasalic: Stroppa conferma Yeboah e Adams: le probabili formazioni

Mauriziodovrebbe affidarsi al, una soluzione che permetterebbe all'Atalanta di occupare con maggiore continuità gli spazi alle spalle del centrocampo avversario. Tra i pali sarà confermato Carnesecchi. La difesa dovrebbe comprendere, Kristensen, Scalvini e Bernasconi, con quest'ultimo favorito su Kolasinac. In mezzo al campo spazio a, mentre sulla trequarti De Ketelaere e Rowe appaiono sicuri di una maglia. La principale novità potrebbe essere, candidato a completare il reparto offensivo. Pasalic e Samardzic restano comunque alternative importanti. Davantiè favorito su Krstovic. L'Atalanta deve inoltre fare i conti con alcune assenze:non sono disponibili.

Il Venezia dovrebbe confermare il 3-5-2. Stankovic sarà il portiere, protetto da una linea difensiva composta da Moreno, Bella-Kotchap e Juan Jesus. Sulle corsie agiranno Hainaut e Correia, mentre Perez, Sohm e Helgason dovrebbero occupare la zona centrale. Davanti Stroppa sembra intenzionato a confermare la coppia Yeboah-Adams. Nonostante il rigore fallito contro la Lazio, Yeboah rimane uno dei giocatori più pericolosi della formazione lagunare. Anche il Venezia deve gestire numerose assenze, tra cui Sverko, Adorante, Franjic, Dagasso, Busio, Basic e Schingtienne.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams.

Atalanta-Venezia: data, orario e canali