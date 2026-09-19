Maurizio Sarri conosce bene il corridoio che porta al prato dell’Allianz Stadium. Domenica 20 settembre alle 18:00, Juventus-Atalanta lo riporterà a Torino da avversario, nello stadio in cui ha conquistato l’ultimo Scudetto della sua carriera. Sono passati più di sei anni da quel titolo e stavolta il contesto è completamente diverso. Sarri guida una Dea che aveva cominciato il campionato con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Bologna, prima di frenare bruscamente con i ko contro Roma e Cagliari. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte c’è Luciano Spalletti, alle prese con il primo vero momento complicato della sua Juventus. Le vittorie contro Frosinone e Parma, entrambe senza subire gol, avevano prodotto una partenza perfetta. Poi il pareggio con il Milan e la sconfitta contro il Sassuolo hanno lasciato ai bianconeri un solo punto nelle ultime due giornate. All’Allianz, quindi, non si incrociano soltanto due squadre costruite per stare in alto. Si incontrano due allenatori toscani, due idee forti di calcio e soprattutto due formazioni che hanno improvvisamente smesso di vincere. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Juventus-Atalanta: dove seguirla in streaming

Spalletti cerca la Juventus delle prime due giornate

La sfida dell'è in programma domenica 20 settembre e sarà uno degli appuntamenti principali della quinta giornata di Serie A.sarà disponibile in, attraverso l'applicazione su smart TV e dispositivi compatibili oppure tramite computer, smartphone e tablet.Sei punti, nessun gol subito e la sensazione di aver trovato immediatamente una struttura. L'inizio della Juventus, che arriva dalla vittoria in Europa League contro il NEC , aveva dato aesattamente le risposte che cercava. Poi qualcosa è cambiato. Il pareggio contro il Milan ha portato il primo rallentamento, mentre ilha mostrato una Juventus meno continua e soprattutto più vulnerabile. Un punto nelle ultime due giornate significa che contro l'Atalanta la risposta dovrà arrivare anche attraverso il risultato. Spalletti dovrebbe affidarsi nuovamente al

Koopmeiners e Douglas Luiz possono formare la coppia davanti alla difesa, con il primo chiamato ad affrontare proprio la squadra con cui ha costruito una parte fondamentale della propria carriera italiana. Davanti la qualità non manca. Conceição e Alajbegovic possono allargare la difesa bergamasca, mentre Nico Gonzalez dovrebbe muoversi alle spalle di Kolo Muani. La Juventus dovrà però prestare particolare attenzione alle transizioni. L'Atalanta dispone di centrocampisti capaci di ribaltare rapidamente l'azione e di attaccanti che possono occupare l'area con caratteristiche differenti. Per questo la posizione dei due mediani diventerà fondamentale ogni volta che i bianconeri perderanno il pallone.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Gianluca Scamacca dell’Atalanta BC festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Due sconfitte hanno cancellato la partenza perfetta della Dea

aveva iniziato con sei punti su sei. Prima il Sassuolo, poi il Bologna. L'arrivo di Sarri sembrava essere stato assorbito rapidamente da una squadra chiamata inevitabilmente a modificare alcuni principi dopo il cambio di allenatore. Le ultime due giornate hanno però ribaltato lo scenario. La sconfitta contro laè stata seguita dal, risultato che ha lasciato la Dea ferma a quota sei. All'Allianz Stadium Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3.

Kessié, Ederson e Samardžić possono formare un centrocampo estremamente fisico ma anche capace di portare uomini nell'ultimo terzo di campo. Davanti, invece, De Ketelaere ed Elmas dovrebbero accompagnare Scamacca. Proprio il centravanti può rappresentare una delle chiavi della gara. Bremer e Lucumí dovranno impedire a Scamacca di diventare un punto d'appoggio attraverso il quale far salire tutta l'Atalanta. Se il numero nove riuscirà a proteggere palloni e liberare spazio per gli inserimenti dei compagni, la Juventus potrebbe essere costretta ad abbassarsi.

TORINO, ITALIA - 17 SETTEMBRE: Nicolas Gonzalez della Juventus festeggia il gol dell’1-0 durante la partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Juventus e N.E.C. Nijmegen al Juventus Stadium il 17 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La battaglia può decidersi in mezzo al campo

È probabilmente la zona più interessante della partita.può schierare, mentre Sarri risponde con un reparto formato da Samardžić, Kessié ed Ederson. L'Atalanta avrà quindi inizialmente un uomo in più nella zona centrale. Ladovrà compensarlo attraverso i movimenti di Nico Gonzalez, che potrà abbassarsi trasformando in alcuni momenti il 4-2-3-1 in una struttura più vicina a un centrocampo a tre.

C'è poi il duello sulle fasce. Bellanova possiede la velocità per costringere la Juventus a difendere più bassa sulla propria sinistra, mentre dall'altra parte Conceição può cercare continuamente l'uno contro uno. Sarri proverà a tenere la squadra corta e ad aggredire in avanti. Spalletti può invece cercare di rompere quella pressione attraverso il palleggio e poi attaccare velocemente lo spazio lasciato alle spalle della prima linea bergamasca.

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Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

dovrebbe confermare ilcon Vicario in porta. Kalulu, Bremer, Lucumí e Celik formeranno la linea difensiva. Koopmeiners eagiranno davanti alla retroguardia, mentre Conceição, Nico Gonzalez e Alajbegovic si muoveranno alle spalle di Kolo Muani.dovrebbe rispondere con il. Carnesecchi tra i pali, Bellanova, Kossounou, Scalvini e Bernasconi in difesa., Kessié ed Ederson formeranno il centrocampo, mentrecomporranno il tridente offensivo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardžić, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. Allenatore: Sarri.

Juventus-Atalanta: le coordinate

Juventus-AtalantaSerie A 2026/275ªdomenica 20 settembre 2026Allianz Stadium, TorinoDAZNDAZN