Il Como si prende la scena europea e adesso vuole regalare un’altra notte da ricordare al Sinigaglia. Como-AEK Atene, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00, è il nuovo appuntamento di un’avventura che ha già superato ogni aspettativa: nove punti in quattro giornate, diciannove gol e uno straordinario quarto posto nella fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il travolgente 9-1 sul Lens ha portato il nome dei lariani sotto i riflettori del calcio internazionale. Ora la squadra di Cesc Fàbregas torna davanti ai propri tifosi con l’entusiasmo di chi sta conquistando un posto tra le protagoniste della competizione. Contro l’AEK, l’obiettivo è aggiungere un’altra vittoria a un cammino che sta facendo sognare un’intera città. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Como-AEK Atene

, con calcio d’inizio alle. La copertura sarà integrale, con telecronaca die commento tecnico di. Per guardare l’incontro in televisione occorre un abbonamento Sky che includa i contenuti della Champions League. Il canaleconsentirà di raggiungere direttamente la partita, proposta anche su Sky Sport Arena. La visione in 4K richiederà un’offerta e un dispositivo compatibili.

La diretta sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW permetterà di seguire il match tramite sito e applicazione sui dispositivi supportati, comprese le smart TV compatibili. Sky Go consentirà invece l’accesso da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti compresi nell’abbonamento. Chi desidera vedere esclusivamente la sfida del Sinigaglia dovrà selezionare l’evento dedicato a Como-AEK Atene. Nello stesso orario sarà infatti disponibile anche Diretta Gol, che alternerà le immagini degli incontri in contemporanea.

Il momento del Como

Ilha raccolto, accompagnando le tre vittorie con una produzione offensiva impressionante:, a fronte di sei subiti. Il 9-1 sul Lens ha ampliato ulteriormente un bilancio che permette ai lariani di guardare con fiducia alla seconda metà del percorso. Anche il campionato ha offerto una risposta positiva, con ilcon reti di

Ora Fàbregas deve distribuire le energie in una fase ricca di appuntamenti, soprattutto considerando le alternative ridotte in alcuni reparti. Il tecnico spagnolo vuole continuare a spingere il Como verso un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: "Bisogna fare il massimo dei punti possibili per vedere se il sogno è possibile o non è possibile". Un messaggio che accompagna l’entusiasmo dei lariani: godersi quanto costruito, senza smettere di guardare più in alto.

COMO, ITALIA – 21 NOVEMBRE 2026: Lucas Da Cunha del Como 1907 esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Cagliari Calcio, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il momento dell’AEK Atene

hae deve cambiare passo per rientrare tra le squadre in corsa per gli spareggi. Dopo il successo iniziale sulfilmatosono arrivate tre sconfitte, l’ultima particolarmente difficile da assorbire. Contro il, infatti, i greci hanno personel finale, rete didopo aver avuto la possibilità di ottenere un risultato prestigioso.

Quella prestazione ha mostrato una squadra capace di creare problemi anche a un avversario di grande qualità, ma non ancora abbastanza continua nella gestione dell’intera gara. Nikolić deve affrontare anche alcune assenze importanti. Oltre a Koita e Zubkov, manca Arriaga, operato dopo la frattura della clavicola riportata nell’ultimo impegno di campionato. Il recupero di Marin e Kairinen offre invece alternative nella zona centrale.

Paz tra le linee, attenzione alla coppia Jović-Varga: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Como-AEK Atene

Ilpotrebbe cercarealle spalle di utilizzando gli appoggi di Douvikas per liberare spazio agli inserimenti.potranno avvicinarsi al centro, lasciando ail compito di allargare la difesa greca.proverà invece a sfruttare la presenza contemporanea di, impegnando entrambi i centrali lariani. Persarà importante controllare le seconde palle e impedire adi ricevere libero dopo una sponda. Le coperture preventive del Como diventeranno decisive quando i terzini accompagneranno l’attacco.dovrebbe tornare ad affidarsi dall’inizio a. Nelsarà il riferimento avanzato, cona completare la trequarti.è atteso accanto a Perrone, mentresono candidati al centro della difesa. Restano da verificare le condizioni di; Kean continua il recupero.

Per l’AEK si profila il 4-4-2, con Jović e Varga in attacco. Strakosha è un’opzione tra i pali, pur con Brignoli in concorrenza. L’indisponibilità di Arriaga impone una modifica rispetto all’undici inizialmente ipotizzato: Kairinen, tornato ad allenarsi regolarmente, rappresenta una possibilità accanto a Marin. Majer e Kutesa possono occupare le corsie, con Mantalos e Vitális tra le altre soluzioni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

AEK ATENE (4-4-2, ipotesi): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Kairinen, Kutesa; Jović, Varga. Allenatore: Marko Nikolić.

Orario e informazioni essenziali di Como-AEK Atene