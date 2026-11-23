Como-AEK Atene mette alla prova le ambizioni europee della squadra di Fàbregas, arrivata a nove punti nelle prime quattro giornate
Il Como si prende la scena europea e adesso vuole regalare un’altra notte da ricordare al Sinigaglia. Como-AEK Atene, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00, è il nuovo appuntamento di un’avventura che ha già superato ogni aspettativa: nove punti in quattro giornate, diciannove gol e uno straordinario quarto posto nella fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il travolgente 9-1 sul Lens ha portato il nome dei lariani sotto i riflettori del calcio internazionale. Ora la squadra di Cesc Fàbregas torna davanti ai propri tifosi con l’entusiasmo di chi sta conquistando un posto tra le protagoniste della competizione. Contro l’AEK, l’obiettivo è aggiungere un’altra vittoria a un cammino che sta facendo sognare un’intera città. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Su quale canale vedere Como-AEK AteneComo-AEK Atene sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, con calcio d’inizio alle 21:00. La copertura sarà integrale, con telecronaca di Dario Massara e commento tecnico di Massimo Gobbi. Per guardare l’incontro in televisione occorre un abbonamento Sky che includa i contenuti della Champions League. Il canale 253 consentirà di raggiungere direttamente la partita, proposta anche su Sky Sport Arena. La visione in 4K richiederà un’offerta e un dispositivo compatibili.
La diretta sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW permetterà di seguire il match tramite sito e applicazione sui dispositivi supportati, comprese le smart TV compatibili. Sky Go consentirà invece l’accesso da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti compresi nell’abbonamento. Chi desidera vedere esclusivamente la sfida del Sinigaglia dovrà selezionare l’evento dedicato a Como-AEK Atene. Nello stesso orario sarà infatti disponibile anche Diretta Gol, che alternerà le immagini degli incontri in contemporanea.
Il momento del ComoIl Como ha raccolto nove punti in quattro partite europee, accompagnando le tre vittorie con una produzione offensiva impressionante: 19 gol segnati, a fronte di sei subiti. Il 9-1 sul Lens ha ampliato ulteriormente un bilancio che permette ai lariani di guardare con fiducia alla seconda metà del percorso. Anche il campionato ha offerto una risposta positiva, con il 2-0 sul Cagliari, con reti di Jacobo Ramon e Da Cunha.
Ora Fàbregas deve distribuire le energie in una fase ricca di appuntamenti, soprattutto considerando le alternative ridotte in alcuni reparti. Il tecnico spagnolo vuole continuare a spingere il Como verso un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: "Bisogna fare il massimo dei punti possibili per vedere se il sogno è possibile o non è possibile". Un messaggio che accompagna l’entusiasmo dei lariani: godersi quanto costruito, senza smettere di guardare più in alto.
Il momento dell’AEK AteneL’AEK ha tre punti dopo quattro giornate e deve cambiare passo per rientrare tra le squadre in corsa per gli spareggi. Dopo il successo iniziale sul LASK, filmato Razvan Marin, sono arrivate tre sconfitte, l’ultima particolarmente difficile da assorbire. Contro il Real Madrid, infatti, i greci hanno perso 3-2 nel finale, rete di Valverde, dopo aver avuto la possibilità di ottenere un risultato prestigioso.
Quella prestazione ha mostrato una squadra capace di creare problemi anche a un avversario di grande qualità, ma non ancora abbastanza continua nella gestione dell’intera gara. Nikolić deve affrontare anche alcune assenze importanti. Oltre a Koita e Zubkov, manca Arriaga, operato dopo la frattura della clavicola riportata nell’ultimo impegno di campionato. Il recupero di Marin e Kairinen offre invece alternative nella zona centrale.
Paz tra le linee, attenzione alla coppia Jović-Varga: la chiave tatticaIl Como potrebbe cercare Nico Paz alle spalle di Marin e Kairinen, utilizzando gli appoggi di Douvikas per liberare spazio agli inserimenti. Baturina e Da Cunha potranno avvicinarsi al centro, lasciando a Valle e Yan Couto il compito di allargare la difesa greca. L’AEK proverà invece a sfruttare la presenza contemporanea di Jović e Varga, impegnando entrambi i centrali lariani. Per Perrone e Milla sarà importante controllare le seconde palle e impedire a Majer di ricevere libero dopo una sponda. Le coperture preventive del Como diventeranno decisive quando i terzini accompagneranno l’attacco.
Le probabili formazioni di Como-AEK AteneFàbregas dovrebbe tornare ad affidarsi dall’inizio a Nico Paz e Perrone. Nel 4-2-3-1, Douvikas sarà il riferimento avanzato, con Da Cunha e Baturina a completare la trequarti. Milla è atteso accanto a Perrone, mentre Ramón e Kempf sono candidati al centro della difesa. Restano da verificare le condizioni di Caqueret; Kean continua il recupero.
Per l’AEK si profila il 4-4-2, con Jović e Varga in attacco. Strakosha è un’opzione tra i pali, pur con Brignoli in concorrenza. L’indisponibilità di Arriaga impone una modifica rispetto all’undici inizialmente ipotizzato: Kairinen, tornato ad allenarsi regolarmente, rappresenta una possibilità accanto a Marin. Majer e Kutesa possono occupare le corsie, con Mantalos e Vitális tra le altre soluzioni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.
AEK ATENE (4-4-2, ipotesi): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Kairinen, Kutesa; Jović, Varga. Allenatore: Marko Nikolić.
Orario e informazioni essenziali di Como-AEK Atene
- Partita: Como-AEK Atene.
- Competizione: UEFA Champions League 2026/27, fase campionato, quinta giornata.
- Data: martedì 24 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 21:00.
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como.
- Diretta TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Arbitro: Javier Alberola Rojas, Spagna.
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