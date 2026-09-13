Ci sono tifosi del Como che hanno visto questa squadra quando al Sinigaglia rimanevano interi pezzi di tribuna vuoti. Hanno attraversato categorie, cadute, ricostruzioni e stagioni nelle quali pensare alla Champions League sarebbe sembrato quasi un esercizio di fantasia. Como-Parma si gioca lunedì 14 settembre alle 18:30, ma per capire davvero dentro quale atmosfera entreranno i gialloblù bisogna tornare indietro di appena quattro giorni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Sinigaglia era tutto esaurito per la prima storica notte del Como in Champions League. Sugli spalti si sono incontrate generazioni che hanno conosciuto versioni completamente differenti dello stesso club: bambini alla loro prima serata europea insieme a genitori e nonni che il Como lo seguono da una vita. Il club ha voluto invitare in tribuna anche alcuni dei propri sostenitori storici, permettendo loro di assistere da una posizione speciale a qualcosa che per decenni sarebbe stato persino difficile immaginare. Poi è arrivato anche il campo: 4-1 al Lipsia. Forse è proprio questo il punto dal quale bisogna cominciare per raccontare Como-Parma. Perché adesso Cesc Fàbregas deve chiedere alla propria squadra qualcosa di molto meno romantico: dimenticare in fretta la notte che nessuno a Como vuole dimenticare. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dal televisore allo streaming: dove seguire Como-Parma

Como-Parma si giocherà lunedì 14 settembre alle 18:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. La partita sarà disponibile in diretta su DAZN, piattaforma attraverso la quale sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming utilizzando l'app sui dispositivi compatibili. Una collocazione particolare per una partita che mette di fronte due squadre arrivate all'appuntamento con stati d'animo quasi opposti. Il Como è ancora imbattuto in Serie A e viene dalla notte europea più importante della propria storia. Il Parma, invece, cerca ancora la prima vittoria del suo campionato.

Una notte lunga una vita: al Sinigaglia c'erano anche quelli che il Como lo hanno sempre seguito

Il calcio ha una maniera particolare di misurare il tempo. Per qualcuno giovedì è stata semplicemente la prima partita del Como in Champions League. Per altri è stato il punto d'arrivo di un viaggio cominciato molto prima, quando l'Europa non apparteneva neppure alla categoria dei sogni realistici. Il club ha voluto che alcuni dei suoi tifosi storici fossero presenti in tribuna per assistere alla partita contro il Lipsia. Intorno a loro c'erano bambini che stanno invece crescendo con un Como capace di affrontare alcune delle migliori squadre d'Europa. Nonni, genitori e figli dentro lo stesso Sinigaglia, ma con ricordi completamente differenti dello stesso Como. Adesso arriva il Parma. Quattro gol, il Sinigaglia in festa e una città entrata per la prima volta nella geografia della Champions League.

Il rischio è pensare che improvvisamente tutto sia diventato semplice. Probabilmente è proprio il pensiero che Fàbregas proverà a togliere immediatamente dalla testa dei suoi giocatori. Il Como aveva cominciato il campionato pareggiando contro l'Udinese, per poi battere Napoli e Genoa. Considerando anche il finale della passata stagione, i lariani sono arrivati a nove partite consecutive senza sconfitte. Il 4-1 europeo ha ulteriormente alzato entusiasmo e aspettative. Ma il Parma presenterà un problema completamente diverso dal Lipsia.

COMO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e RB Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 10 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Giovedì il Como poteva alimentarsi dell'atmosfera, dell'adrenalina e anche degli spazi inevitabilmente lasciati da una squadra arrivata al Sinigaglia per giocarsi la partita. Lunedì potrebbe invece trovarsi davanti un avversario disposto ad abbassarsi, sporcare il ritmo e lasciare ai padroni di casa il peso della costruzione. Ed è proprio qui che comincia una nuova fase della crescita lariana. Giocare la Champions è un traguardo. Imparare a giocare ogni tre o quattro giorni è un mestiere. Fàbregas lo aveva sottolineato già alla vigilia della sfida europea: una squadra giovane deve imparare rapidamente a sostenere due partite alla settimana, recuperando energie fisiche ma soprattutto concentrazione.

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Il Parma cerca ancora la prima vittoria: il problema è soprattutto davanti

Dall'altra parte c'è una squadra con pensieri decisamente meno romantici. Il Parma ha raccolto appena un punto nelle prime tre giornate di Serie A e deve ancora vincere. Dopo essere rimasto senza punti e senza gol nelle prime due giornate, contro il Monza è arrivato almeno l'1-1 che ha interrotto entrambi i digiuni. A firmarlo è stato il giovane Simone Lontani. Il dato che deve preoccupare maggiormente Carlos Cuesta, però, riguarda la produzione offensiva. Dopo l'addio estivo di Mateo Pellegrino, il Parma ha messo insieme appena otto conclusioni nello specchio della porta in questo avvio di campionato.

Anche lontano dal Tardini la situazione è complicata: i gialloblù hanno perso le ultime tre trasferte senza segnare. E il Sinigaglia non rappresenta esattamente il luogo ideale nel quale cercare di interrompere la serie. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte disputate a Como tra Serie A e Serie B e nell'ultima visita, lo scorso maggio, è arrivata una sconfitta per 1-0. Cuesta potrebbe inoltre presentarsi in Lombardia con qualche problema di formazione. Hans Nicolussi Caviglia è ancora fermo per il problema all'inguine, mentre Adrian Bernabé e Ousmane Diallo restano in dubbio. Sascha Britschgi, uscito acciaccato nell'ultima giornata, dovrebbe invece riuscire a recuperare.

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La chiave tattica: cosa farà il Como quando non avrà campo da attaccare?

Contro il Lipsia il Como ha mostrato ancora una volta quanto possa diventare pericoloso quando riesce ad accelerare attraverso i propri giocatori offensivi. Nico Paz, Martin Baturina, Assane Diao e Tasos Douvikas hanno già trovato il gol in questo avvio di stagione, mentre l'arrivo di Moise Kean ha aggiunto un'altra soluzione a un reparto nel quale Fàbregas può permettersi persino di scegliere. Contro il Parma, però, il problema potrebbe essere differente: aprire una squadra pronta a difendere con molti uomini dietro la linea del pallone. Nel 4-2-3-1 lariano, Perrone e Da Cunha dovranno governare la prima costruzione e soprattutto muovere il pallone abbastanza velocemente da impedire al Parma di ricompattarsi.

La posizione di Nico Paz diventerà centrale. Se riuscirà a ricevere alle spalle del centrocampo parmense, il Como potrà trovare quelle connessioni interne necessarie per evitare di trasformare il proprio possesso in una lunga circolazione orizzontale. Sulle fasce Diao e Baturina offriranno invece caratteristiche differenti. Diao può attaccare direttamente l'avversario e cercare profondità, mentre Baturina tende maggiormente a entrare dentro il campo e combinare con Paz. La possibile presenza di Moise Kean dal primo minuto aggiungerebbe ulteriore profondità. L'attaccante può muoversi alle spalle dei centrali oppure occupare l'area quando il Como riesce ad arrivare sul fondo. Il Parma cercherà quasi l'opposto: difendere, comprimere gli spazi centrali e trasformare ogni recupero in una ripartenza. Lontani e Touré dovranno quindi attaccare rapidamente il campo lasciato alle spalle dai lariani. Più lo 0-0 resisterà, più la partita potrebbe diventare scomoda per il Como.

PARMA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Simone Lontani del Parma Calcio segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e AC Monza allo Stadio Ennio Tardini il 6 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Probabili formazioni: Kean può partire dall'inizio, Lontani guida il Parma

Dopo l'impegno di Champions, Fàbregas potrebbe aumentare le rotazioni. La profondità della rosa permette al tecnico di cambiare soprattutto davanti e il principale ballottaggio riguarda proprio il centravanti. Moise Kean può avere una possibilità dal primo minuto al posto di Tasos Douvikas. Alle sue spalle dovrebbe rimanere un terzetto di enorme qualità: Diao largo per attaccare direttamente il proprio uomo, Nico Paz libero di muoversi tra le linee e Baturina pronto ad alternare ampiezza e occupazione del mezzo spazio. Perrone e Da Cunha dovrebbero invece garantire l'equilibrio necessario per permettere ai quattro giocatori offensivi di occupare stabilmente la metà campo avversaria.

Il Parma dovrebbe rispondere con il 3-5-2, struttura destinata a trasformarsi facilmente in una linea a cinque quando il Como consoliderà il possesso. Delprato, Carlos e Troilo formeranno il terzetto davanti a Corvi. Britschgi e Valeri dovranno scegliere attentamente quando accompagnare l'azione, perché proprio alle loro spalle potrebbero aprirsi gli spazi preferiti dagli esterni lariani. In mezzo Keita e Ordonez avranno soprattutto il compito di proteggere la zona centrale, mentre Fabbian potrà accompagnare maggiormente le ripartenze. Davanti spazio a Lontani e Touré.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Fàbregas.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Ordonez, Fabbian, Valeri; Lontani, Touré. Allenatore: Cuesta.

Como-Parma, tutte le coordinate per seguirla