L'ultima giornata del Gruppo K del Mondiale 2026 mette di fronte due nazionali ancora in corsa, ma obbligate a conquistare i tre punti per continuare a sperare nella qualificazione. Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan si giocano le ultime possibilità di accedere ai sedicesimi di finale, con un occhio inevitabilmente rivolto anche ai risultati degli altri gironi.

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La situazione di classifica sorride leggermente alla formazione africana, che ha raccolto un punto nelle prime due gare ed è ancora in corsa per chiudere tra le migliori terze. Più complicata la missione dell'Uzbekistan, ancora fermo a zero punti e chiamato non solo a vincere, ma anche a sperare in una serie di combinazioni favorevoli.

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Qui Repubblica Democratica del Congo

La nazionale allenata da Sébastien Desabre ha mostrato segnali incoraggianti nonostante la classifica. All'esordio nel Mondiale 2026 i Leopardi hanno fermato sull'1-1 il Portogallo, rispondendo con Yoane Wissa al vantaggio firmato da João Neves.

Nel secondo incontro è arrivata invece una sconfitta di misura contro la Colombia, decisa nel finale dalla rete di Daniel Muñoz. Un ko che lascia ancora aperte le speranze di qualificazione: con una vittoria nell'ultima giornata, la Repubblica Democratica del Congo potrebbe infatti rientrare nella corsa tra le migliori terze del torneo.

Qui Uzbekistan

Il cammino dell'Uzbekistan è stato finora più complicato del previsto. La squadra guidata da Fabio Cannavaro ha perso entrambe le gare disputate, ma proverà comunque a giocarsi fino all'ultimo le residue possibilità di qualificazione.

Contro la Colombia gli asiatici avevano momentaneamente rimesso in equilibrio la sfida grazie al gol di Abbosbek Fayzullaev, prima di arrendersi nel finale alle reti di Luis Díaz e Déiber Campaz. Molto più pesante, invece, il ko contro il Portogallo, che si è imposto con un largo margine trascinato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, oltre ai gol di Nuno Mendes, Rafael Leão e all'autorete del portiere Nematov.

Le probabili formazioni di Congo-Uzbekistan

Mpasi-Nzau; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi; Wan-Bissaka, Sadiki, Moutoussamy, Kayembe, Masuaku; Bakambu, Wissa.Desabre.

Uzbekistan (3-4-2-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Alizhonov; Ganiev, Fayzullaev; Shomurodov. Ct: Cannavaro.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida rappresenta un autentico spareggio per restare in corsa nel Mondiale 2026. La Repubblica Democratica del Congo parte da una posizione leggermente migliore grazie al punto conquistato contro il Portogallo, ma soltanto una vittoria le consentirebbe di sperare nel passaggio del turno attraverso la classifica delle migliori terze.

L'Uzbekistan, invece, è chiamato a un'impresa ancora più difficile: servono i tre punti e una serie di risultati favorevoli dagli altri gironi per alimentare il sogno qualificazione. Con entrambe le squadre costrette ad attaccare, è lecito aspettarsi una gara aperta e combattuta, nella quale ogni episodio potrebbe risultare decisivo.

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