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Corinthians-Platense è la sfida valida per la fase a gironi di Copa Libertadores. Il Corinthians può quindi gestire la gara senza pressione di classifica, essendo sicuro della qualificazione e del primo posto, ma davanti al proprio pubblico vuole conquistare un altro successo. Il Platense è secondo, ma in piena lotta per difendere la posizione dagli inseguitori. Guarda ora Corinthians-Platense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Corinthians-Platense, probabili formazioniCorinthians (4-3-1-2): Souza; Milans, Paulista, Henrique, Angileri; Pereira, Luiz, Allan; Labyad; Kaio César, Raul. Allenatore: Fernando Diniz
Platense (4-2-3-1): Borgogno; Lagos, Vazquez, Mendia, Silva; Amarfil, Ferreira; Gauto, Gomez, Zapiola; Lencina. Allenatore: Walter Adrian Zunino
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