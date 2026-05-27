Corinthians-Platense è la sfida valida per la fase a gironi di Copa Libertadores. Il Corinthians può quindi gestire la gara senza pressione di classifica, essendo sicuro della qualificazione e del primo posto, ma davanti al proprio pubblico vuole conquistare un altro successo. Il Platense è secondo, ma in piena lotta per difendere la posizione dagli inseguitori. Guarda ora Corinthians-Platense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Corinthians-Platense, probabili formazioni

Souza; Milans, Paulista, Henrique, Angileri; Pereira, Luiz, Allan; Labyad; Kaio César, Raul.: Fernando Diniz

Platense (4-2-3-1): Borgogno; Lagos, Vazquez, Mendia, Silva; Amarfil, Ferreira; Gauto, Gomez, Zapiola; Lencina. Allenatore: Walter Adrian Zunino

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