Domenica 10 maggio 2026 alle ore 23:30, la Neo Química Arena ospiterà uno dei match più attesi del campionato brasiliano: il derby tra Corinthians SP e São Paulo FC, valido per la Série A. Una sfida che mette in palio punti pesanti per due squadre con obiettivi completamente differenti.

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Il momento delle due squadre

Il Corinthians, attualmente al 17° posto con 15 punti, è chiamato a reagire per uscire dalla zona più delicata della classifica. La formazione guidata da Fernando Diniz ha vissuto un avvio di stagione complicato, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita importanti.

Nelle ultime cinque partite, infatti, il Corinthians ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, dimostrando una maggiore continuità rispetto ai mesi precedenti. Resta però preoccupante il rendimento casalingo: soltanto 2 successi in 7 partite davanti al proprio pubblico.

L’ultimo impegno si è chiuso con l’1-1 contro il Santa Fe, mentre nella precedente gara di campionato era arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Mirassol. I numeri offensivi e difensivi raccontano una squadra ancora alla ricerca di equilibrio, con 10 gol fatti e 13 subiti.

Dall’altra parte c’è invece un São Paulo FC in piena corsa per le posizioni alte della classifica. La squadra allenata da Roger Machado occupa il quarto posto con 24 punti e arriva al derby in un buon momento di forma.

I biancorossi sono imbattuti nelle ultime cinque gare, con un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi. Nell’ultima uscita è arrivato lo 0-0 contro l’O’Higgins, preceduto dal pareggio spettacolare per 2-2 contro il Bahia in campionato.

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