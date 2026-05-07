Domenica 10 maggio 2026 alle 23:30 la Neo Química Arena sarà il teatro del derby tra Corinthians SP e São Paulo FC, match molto importante per la stagione delle due squadre.

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Il Corinthians, allenato da Fernando Diniz, occupa il 17° posto con 15 punti e cerca un successo pesante per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, mostrando segnali di crescita nonostante un rendimento casalingo ancora altalenante.

Il São Paulo FC di Roger Machado, invece, vive un momento più positivo ed è quarto in classifica con 24 punti. La squadra è imbattuta da cinque partite, con 2 vittorie e 3 pareggi, e punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

Il derby si preannuncia intenso e combattuto, con il Corinthians a caccia di punti salvezza e il São Paulo deciso a continuare la corsa verso le coppe.

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Corinthians-Sao Paulo

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