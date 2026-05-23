Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand

Il campionato brasiliano propone la sfida tra Coritiba-Bahia, in programma nella notte tra lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio alle ore 01:00 italiane. Una gara di alta classifica tra due squadre separate da un solo punto: il Coritiba è sesto, mentre il Bahia segue subito dietro in settima posizione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO BRASILIANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

arriva con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in zona alta, puntando su solidità e intensità nei duelli.

Il Bahia cerca il sorpasso in classifica e una prestazione convincente in trasferta, affidandosi a organizzazione e rapidità nelle ripartenze.

Le probabili formazioni di Coritiba-Bahia

Ci si attende una sfida equilibrata e molto combattuta, con entrambe le squadre concentrate sulla gestione degli episodi. Il Coritiba leggermente favorito grazie al fattore campo.

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