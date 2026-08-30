Il Riazor apre le porte a una sfida che mette di fronte Deportivo A Coruña e Valencia, due squadre che arrivano alla terza giornata di Liga EA Sports con la necessità di conquistare punti importanti. Il Deportivo di Hidalgo ha iniziato il campionato con due pareggi consecutivi, mentre il Valencia di Corberan è reduce dalla sconfitta di misura contro il Betis. VEDI CORUNA-VALENCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Deportivo A Coruña-Valencia

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Deportivo A Coruña-Valencia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 3ª giornata di Liga EA Sports e si disputa al Riazor, casa del Deportivo A Coruña. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 30 agosto alle ore 19:30.

Partita: Deportivo A Coruña-Valencia

Deportivo A Coruña-Valencia Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 19:30

19:30 Stadio: Riazor

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Il Deportivo arriva alla terza giornata con 2 punti, frutto di due pareggi consecutivi, e occupa attualmente l'undicesima posizione. Il Valencia, invece, ha raccolto un solo punto e si trova al quindicesimo posto.

La formazione di La Coruña ha segnato due reti e ne ha subite altrettante, mentre il Valencia è reduce dalla sconfitta interna contro il Betis. Per entrambe le squadre, quindi, la sfida rappresenta un'importante occasione per muovere la classifica.

Il momento del Deportivo A Coruña

Il Deportivo A Coruña ha iniziato la stagione con due pareggi consecutivi per 1-1. Dopo aver diviso la posta con l'Elche all'esordio, la squadra neopromossa ha ottenuto lo stesso risultato anche contro il Málaga.

La formazione di Hidalgo ha comunque lasciato intravedere indicazioni positive e, soprattutto, può contare su un Aubameyang apparso in grande forma. Il centravanti gabonese ha segnato in entrambe le prime due giornate e rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra.

Il Deportivo ha inoltre deciso di rinforzare il reparto offensivo con l'arrivo di Adama Traore. L'ex Barcellona potrebbe partire subito titolare, con Jensen e Altimira in ballottaggio per l'altra posizione sulle fasce. In mezzo è previsto spazio per Lusimi, mentre la mediana dovrebbe essere affidata a Soriano e Amatucci.

La sfida contro il Valencia rappresenta un appuntamento importante per una squadra che vuole conquistare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. L'obiettivo sarà sfruttare il buon momento di Aubameyang e trasformare i due pareggi iniziali in un successo.

Il momento del Valencia

Il Valencia arriva a La Coruña dopo la sconfitta per 0-1 contro il Betis. La formazione di Corberan ha disputato una partita equilibrata al Mestalla, ma ha pagato a caro prezzo alcune imprecisioni nella gestione del possesso e soprattutto la scarsa precisione negli ultimi metri.

Il tecnico ha riconosciuto la necessità di migliorare la fase offensiva e sembra orientato a cambiare nuovamente sistema. Dopo l'utilizzo della difesa a cinque contro il Betis, il Valencia dovrebbe tornare al più classico 4-4-2, modulo che aveva contribuito alla salvezza nella passata stagione.

La novità più importante riguarda il reparto offensivo, con Duro e Danjuma candidati a formare la coppia d'attacco. A centrocampo dovrebbero agire Sato, Rodriguez, Pepelu e Guerra, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per il nuovo arrivato Arnau Martinez al posto di Vazquez.

Il Valencia ha bisogno di una reazione immediata per evitare di rimanere nelle zone basse della classifica. La trasferta contro il Deportivo sarà quindi un banco di prova importante per capire se la squadra di Corberan riuscirà a ritrovare maggiore efficacia offensiva e conquistare la prima vittoria stagionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Deportivo A Coruña (4-2-3-1): Roman; Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Amatucci, Soriano; Altimira, Cruz Lusimi, Adama; Aubameyang. Allenatore: Hidalgo.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Maffeo, Tarrega, Diakhaby, Arnau; Sato, Rodriguez, Pepelu, Guerra; Duro, Danjuma. Allenatore: Corberan.