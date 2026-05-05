Dove vedere Cosenza-Casarano in diretta tv e streaming gratis

Il secondo turno dei playoff di Serie C mette subito di fronte due realtà ambiziose come Cosenza e Casarano, protagoniste di una sfida che promette equilibrio e spettacolo. Il match è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 15:00 e si giocherà in gara secca: un dettaglio che aumenta ulteriormente la tensione, visto che in caso di pareggio al termine dei 90 minuti sarà il Cosenza a passare il turno grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI COSENZA-CASARANO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il momento di forma delle due squadre racconta storie diverse ma ugualmente significative. Il Cosenza ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, risultato che ha garantito l’accesso diretto a questo turno, ma il finale di campionato non è stato all’altezza delle aspettative. Le ultime uscite hanno evidenziato qualche difficoltà, tra punti lasciati per strada e una certa discontinuità nelle prestazioni. Nonostante ciò, la squadra ha avuto il tempo per ricaricare le energie e preparare al meglio questa sfida, con l’obiettivo di ritrovare brillantezza proprio nel momento decisivo.

Dall’altra parte c’è un Casarano che arriva con entusiasmo e fiducia. Il successo ottenuto nel turno precedente in trasferta contro il Monopoli ha dato ulteriore convinzione a un gruppo che fa della forza offensiva il proprio punto di riferimento. Il tandem d’attacco è tra i più temuti della categoria e rappresenta una minaccia costante per qualsiasi difesa. I pugliesi, pur partendo senza i favori del pronostico, hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo e provare a continuare il proprio percorso nei playoff.

Le probabili formazioni di Cosenza-Casarano

Pompei; Ciotti, Dametto, Moretti, Caporale; Garritano, Langella, Contiliano; Emmausso, Aldo Florenzi; Simone Mazzocchi.Buscè.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

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