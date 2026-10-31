Il Cosenza torna a casa. Domenica 1 novembre 2026 alle 12:30, il San Vito-Gigi Marulla riapre ai rossoblù per la sfida contro l’Inter U23, valida per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Il club ha ufficializzato il rientro nel proprio impianto dopo il periodo trascorso allo Scida di Crotone. GUARDA COSENZA-INTERU23 IN STREAMING SU BET365.

L’appuntamento coincide anche con il ritorno in panchina di Federico Coppitelli, che ha scontato due giornate di squalifica. Di fronte ci sarà la formazione di Stefano Vecchi, chiamata ad affrontare una partita nella quale i padroni di casa cercheranno di sfruttare l’entusiasmo del ritorno al Marulla.Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE COSENZA-INTERU23 IN STREAMING SU VINCITÙ.

Cosenza-Inter U23 su Sky Sport Uno: i canali e le piattaforme

, con calcio d’inizio alle. Il canale aggiuntivo indicato dalla programmazione Sky è dunque il L’incontro sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C, utilizzabile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Sky Go permetterà invece di seguire la partita da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cosenza-InterU23 tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La scheda della partita al Marulla

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: domenica 1 novembre 2026.

domenica 1 novembre 2026. Orario: 12:30.

12:30. Stadio: San Vito-Gigi Marulla, Cosenza.

San Vito-Gigi Marulla, Cosenza. Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 257.

Sky Sport Uno e Sky Sport 257. Streaming: NOW e Sky Go.

Cosenza, Coppitelli ritrova la panchina e valuta la continuità

Inter U23, le due punte per impegnare la difesa rossoblù

Le probabili formazioni: Achour favorito, Petrovic resta un’alternativa

Il ritorno aloffre al Cosenza un riferimento importante per affrontare questa fase del campionato. Dopo gli incontri ospitati a Crotone, i rossoblù possono preparare una gara interna nel proprio impianto, cercando di trasformare l’attesa in una prestazione concreta.potrebbe ripartire dalla formazione utilizzata contro il Savoia a Torre Annunziata. L’ipotesi prevede Cimino e Palazzino sulle corsie, con McJannet vicino ad Achour per collegare centrocampo e attacco. Restano però alcune alternative.è in corsa per una maglia, D’Alena può trovare spazio in mediana al posto di Ndow o Contiliano, mentre Petrovic rappresenta un’opzione per il ruolo di riferimento offensivo. Le scelte definitive dipenderanno anche dall’equilibrio che il tecnico vorrà dare alla squadra.potrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidando a Fumagalli e Iddrissou il compito di dare profondità e occupare i difensori del Cosenza. La loro intesa sarà importante anche per offrire un’uscita quando i nerazzurri dovranno superare la pressione avversaria. Il centrocampo a cinque può garantire presenza nella zona centrale, ma richiederà coordinazione sulle corsie. Amerighi e Marello dovranno accompagnare l’azione e rientrare per evitare che gli esterni rossoblù ricevano con spazio., Kaczmarski e Charlys sono i candidati per il reparto centrale. Per la squadra di Vecchi sarà utile far circolare il pallone senza perdere le distanze, soprattutto nelle fasi in cui il Cosenza proverà ad aumentare il ritmo.Il, con Rizzo tra i pali. Pascalau, Dalmazzi e Dametto sono attesi in difesa. Cimino e Palazzino potrebbero occupare le corsie, con Ndow, Palmieri e Contiliano in mezzo. McJannet dovrebbe agire alle spalle di Achour, mentre Petrovic resta in corsa per il posto in attacco.

L’Inter U23 potrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Melgrati sono previsti Donato, Garonetti e Tosto. Amerighi e Marello presiderebbero le fasce, con Charlys, Kaczmarski e Fiordilino al centro. In attacco l’ipotesi è la coppia composta da Fumagalli e Iddrissou.

COSENZA (3-5-1-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Cimino, Ndow, Palmieri, Contiliano, Palazzino; McJannet; Achour. Allenatore: Federico Coppitelli.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Donato, Garonetti, Tosto; Amerighi, Charlys, Kaczmarski, Fiordilino, Marello; Fumagalli, Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.