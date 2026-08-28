Lo stadio San Vito-Gigi Marulla apre le porte a una sfida che mette di fronte Cosenza e Potenza, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone C con obiettivi e stati d'animo completamente differenti. I padroni di casa di Federico Coppitelli sono ancora fermi a quota zero dopo la sconfitta dell'esordio, mentre i lucani di Ivan Tisci occupano il primo posto della classifica grazie a un successo convincente.VEDI COSENZA-POTENZA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Cosenza-Potenza

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Cosenza-Potenza: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio San Vito-Gigi Marulla, casa del Cosenza. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Cosenza-Potenza

Cosenza-Potenza Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: San Vito-Gigi Marulla

San Vito-Gigi Marulla Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per il Cosenza si tratta di una gara importante per cancellare immediatamente la sconfitta dell'esordio e conquistare i primi punti del campionato. Il Potenza, invece, vuole confermare quanto di buono mostrato contro il Casarano e difendere il primo posto in classifica.

I numeri delle due squadre evidenziano un avvio decisamente differente. Il Cosenza ha subito tre reti nella prima giornata, mentre il Potenza ne ha realizzate quattro, mostrando una notevole efficacia nella fase offensiva.

Il momento del Cosenza

Il Cosenza ha iniziato la stagione con una sconfitta per 3-1 sul campo dell'Audace Cerignola, risultato che ha lasciato la formazione di Federico Coppitelli a quota zero e attualmente al diciottesimo posto della classifica.

L'esordio ha evidenziato alcune difficoltà, soprattutto nella gestione difensiva della gara. Il Cosenza dovrà quindi reagire rapidamente e sfruttare il fattore campo per provare a conquistare i primi punti.

La sfida contro il Potenza non sarà però semplice. I lucani arrivano al San Vito-Gigi Marulla con grande fiducia dopo il 4-1 rifilato al Casarano e possono contare su un attacco che ha già mostrato grande capacità realizzativa.

Coppitelli dovrà quindi lavorare sulla compattezza della squadra e sulla capacità di limitare le iniziative degli avversari. Allo stesso tempo, il sostegno del pubblico di casa potrebbe diventare un elemento importante per permettere ai rossoblù di reagire alla partenza negativa.

Il Cosenza ha bisogno di una prestazione convincente per muovere la classifica e ritrovare fiducia in vista delle prossime giornate.

Il momento del Potenza

Il Potenza arriva alla trasferta di Cosenza nel migliore dei modi. La formazione di Ivan Tisci ha infatti conquistato i tre punti all'esordio grazie a un netto 4-1 contro il Casarano, risultato che le ha permesso di portarsi immediatamente al primo posto della classifica.

Il dato più evidente riguarda la produzione offensiva: quattro gol realizzati in una sola partita rappresentano un ottimo biglietto da visita per una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone.

Anche la fase difensiva ha fornito indicazioni positive, con una sola rete concessa nella gara inaugurale. Il Potenza può quindi presentarsi al San Vito-Gigi Marulla con la consapevolezza di aver iniziato il campionato con grande solidità.

La trasferta contro il Cosenza sarà però un test differente. I padroni di casa avranno infatti grande necessità di reagire dopo la sconfitta dell'esordio e potranno contare sul sostegno del proprio pubblico.

Tisci dovrà quindi mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori e cercare di sfruttare la maggiore fiducia acquisita nella prima giornata per conquistare un altro risultato positivo.

Un'eventuale vittoria permetterebbe al Potenza di mantenere il comando della classifica e confermare le ambizioni mostrate nell'esordio.