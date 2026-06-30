Nei sedicesimi del Mondiale 2026 va in scena una sfida ad altissima intensità tra Costa d’Avorio e Norvegia, due nazionali arrivate alla fase a eliminazione diretta con percorsi diversi ma con la stessa ambizione: continuare la corsa verso gli ottavi.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Da una parte gli africani, tornati protagonisti sulla scena mondiale dopo dodici anni di assenza; dall’altra una Norvegia sempre più trascinata dal proprio talento offensivo e considerata una possibile outsider del torneo.

Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia in diretta TV e streaming ufficiale

Costa d'Avorio-Norvegia sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Costa d'Avorio

Qui Norvegia

Le probabili formazioni di Costa d'Avorio-Norvegia

Laha conquistato il secondo posto nel Gruppo E, chiudendo a pari punti con lama dietro per differenza reti. Il cammino degli Elefanti è stato caratterizzato da grande resilienza: vittoria all’esordio contro l’grazie al gol di, sconfitta di misura contro la Germania nonostante il momentaneo vantaggio firmato da, e riscatto nell’ultima giornata con il successo contro, deciso anche dalla doppietta di. La squadra guidata daha mostrato solidità e capacità di reagire nei momenti difficili, confermandosi avversario ostico per chiunque.Ladiha chiuso il Gruppo I al secondo posto alle spalle della, confermando però tutto il proprio potenziale offensivo. Dopo il netto successo per 4-1 contro l’, con protagonista, gli scandinavi hanno superato anche ilgrazie ancora al bomber dele alle reti die dei principali uomini offensivi. L’unica battuta d’arresto è arrivata proprio contro la Francia, gara in cui il Ct ha scelto un ampio turnover, lasciando fuori diversi titolari. La Norvegia resta comunque una delle squadre più pericolose del torneo, soprattutto per la capacità di colpire in qualsiasi momento.

Costa d’Avorio (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomande; Pépé, Bonny. Ct: Faé.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COSTA D'AVORIO-NORVEGIA CLICCA SU BET365.

COSTA D'AVORIO-NORVEGIA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SFIDA

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE COSTA D'AVORIO-NORVEGIA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH COSTA D'AVORIO-NORVEGIA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI COSTA D'AVORIO-NORVEGIA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE.