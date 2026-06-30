Costa d'Avorio-Norvegia, Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per i sedicesimi di finale Tv, Streaming e probabili formazioni.
Bellezza mondiale! I giocatori di Costa d'Avoio e Curaçao condividono un momento di preghiera
Nei sedicesimi del Mondiale 2026 va in scena una sfida ad altissima intensità tra Costa d’Avorio e Norvegia, due nazionali arrivate alla fase a eliminazione diretta con percorsi diversi ma con la stessa ambizione: continuare la corsa verso gli ottavi.
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Da una parte gli africani, tornati protagonisti sulla scena mondiale dopo dodici anni di assenza; dall’altra una Norvegia sempre più trascinata dal proprio talento offensivo e considerata una possibile outsider del torneo.
Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia in diretta TV e streaming ufficiale
Costa d'Avorio-Norvegia sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui Costa d'AvorioLa Costa d’Avorio ha conquistato il secondo posto nel Gruppo E, chiudendo a pari punti con la Germania ma dietro per differenza reti. Il cammino degli Elefanti è stato caratterizzato da grande resilienza: vittoria all’esordio contro l’Ecuador grazie al gol di Diallo, sconfitta di misura contro la Germania nonostante il momentaneo vantaggio firmato da Franck Kessié, e riscatto nell’ultima giornata con il successo contro Curaçao, deciso anche dalla doppietta di Nicolas Pépé. La squadra guidata da Emerse Faé ha mostrato solidità e capacità di reagire nei momenti difficili, confermandosi avversario ostico per chiunque.
Qui NorvegiaLa Norvegia di Ståle Solbakken ha chiuso il Gruppo I al secondo posto alle spalle della Francia, confermando però tutto il proprio potenziale offensivo. Dopo il netto successo per 4-1 contro l’Iraq, con protagonista Erling Haaland, gli scandinavi hanno superato anche il Senegal grazie ancora al bomber del Manchester City e alle reti di Pedersen e dei principali uomini offensivi. L’unica battuta d’arresto è arrivata proprio contro la Francia, gara in cui il Ct ha scelto un ampio turnover, lasciando fuori diversi titolari. La Norvegia resta comunque una delle squadre più pericolose del torneo, soprattutto per la capacità di colpire in qualsiasi momento.
Le probabili formazioni di Costa d'Avorio-Norvegia
Costa d’Avorio (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomande; Pépé, Bonny. Ct: Faé.
Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.
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