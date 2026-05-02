La sfida di Lega A Basket tra Cremona e Venezia si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto importante tra due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi in una gara che si preannuncia combattuta. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Cremona arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e mettere in difficoltà un avversario di alto livello. La squadra lombarda punterà su intensità, organizzazione e capacità di restare agganciata alla partita nei momenti chiave.

La Venezia, invece, si presenta con maggiore esperienza e qualità nel roster. La formazione lagunare è abituata a gestire partite di questo tipo e cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso solidità difensiva e costruzione offensiva.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di giocare con intensità e ritmo, puntando su energia e determinazione per restare in partita.

La Venezia, dal canto suo, proverà a controllare la gara con esperienza e organizzazione, cercando di fare la differenza nei momenti decisivi.

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