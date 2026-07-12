La sfida di tennis tra Jaqueline Cristian e Leolia Jeanjean è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra due giocatrici che si trovano particolarmente a loro agio sulla terra battuta, con la rumena che potrà inoltre contare sul sostegno del pubblico di casa. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cristian arriva con l'obiettivo di rilanciarsi dopo Wimbledon, mentre Jeanjean proverà a sfruttare la propria esperienza per cercare un risultato prestigioso nel torneo rumeno.

Jaqueline Cristian: caratteristiche e carriera

Jaqueline Cristian, nata nel 1998 in Romania, è una presenza stabile nel circuito WTA e negli ultimi anni ha consolidato la propria posizione tra le migliori giocatrici del ranking mondiale. Nel 2026 ha raccolto risultati importanti, raggiungendo anche una semifinale a Strasburgo e diversi ottavi nei principali tornei del circuito.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice molto solida da fondo campo, dotata di un buon servizio e di una notevole continuità negli scambi. La terra battuta è una delle superfici che meglio valorizzano il suo tennis.

Leolia Jeanjean: caratteristiche e carriera

Leolia Jeanjean, nata nel 1995 in Francia, è una tennista esperta che ha costruito gran parte della propria carriera tra circuito ITF e WTA. Negli ultimi anni è riuscita a ottenere diverse qualificazioni ai tornei del Grande Slam e risultati interessanti anche nel circuito maggiore.

Il suo stile di gioco è equilibrato, con una buona capacità difensiva e un tennis ordinato che punta a limitare gli errori. Sulla terra battuta riesce spesso a esprimere il suo miglior rendimento grazie alla pazienza nella costruzione del punto.

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Il momento delle due tenniste

Cristian torna sulla terra battuta dopo la parentesi sull'erba con l'obiettivo di ritrovare le sensazioni che le hanno permesso di ottenere ottimi risultati durante la stagione.

Jeanjean arriva invece determinata a sfruttare la propria esperienza e a provare a sorprendere una delle giocatrici più attese dal pubblico rumeno.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași rappresenta un'occasione importante per Jaqueline Cristian, che gioca davanti ai propri tifosi su una superficie particolarmente favorevole alle sue caratteristiche. La rumena dispone di maggiore continuità nel circuito WTA e di una qualità complessiva superiore rispetto alla francese, elementi che la rendono favorita. Jeanjean proverà a rallentare il ritmo e a sfruttare eventuali passaggi a vuoto dell'avversaria, ma Cristian sembra avere tutte le carte in regola per gestire il match.

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