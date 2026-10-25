Il punto conquistato a Bari è una base dalla quale ripartire, ma il Crotone ha bisogno di ritrovare anche la vittoria. Lunedì 26 ottobre 2026 alle 20:30, allo stadio Ezio Scida, i rossoblù ricevono il Casarano nel posticipo dell’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Una sfida importante per due squadre che cercano maggiore continuità. GUARDA CROTONE-CASARANO IN STREAMING SU BET365.

I calabresi arrivano dallo 0-0 contro il Bari, mentre i pugliesi devono assorbire il pesante 5-2 subito dalla Cavese. Per il Casarano sarà anche l’occasione di iniziare un nuovo percorso: la guida della squadra è stata affidata a Luciano Zauri, chiamato a interrompere una fase avara di risultati. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CROTONE-CASARANO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove seguire Crotone-Casarano: il canale della diretta

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go per seguire l’incontro da computer, smartphone e tablet. Su NOW sarà necessario un abbonamento Sport che comprenda la competizione, con accesso attraverso l’applicazione o il sito della piattaforma.

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Crotone-Casarano: orario, TV e streaming

Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 11ª

11ª Data: lunedì 26 ottobre 2026

lunedì 26 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Ezio Scida, Crotone

Ezio Scida, Crotone Diretta TV: Sky Sport 252

Sky Sport 252 Streaming: Sky Go e NOW

Crotone, dalla tenuta di Bari alla ricerca dei tre punti

Casarano, Zauri cerca una svolta dopo la Cavese

Le probabili formazioni: Musso riferimento del Crotone, Grandolfo per i pugliesi

Il pareggio delha restituito al Crotone un risultato utile e una porta inviolata. Per una squadra che nelle prime dieci giornate ha incassato quindici reti, si tratta di un segnale da valorizzare. Allo Scida servirà però aggiungere qualcosa nella metà campo avversaria. La formazione dideve trovare un equilibrio tra la necessità di attaccare e quella di non esporsi: cercare subito il vantaggio senza perdere ordine sarà uno dei passaggi più delicati della serata. I dieci gol realizzati raccontano una produzione offensiva da migliorare. Il sostegno del pubblico può aiutare, ma saranno soprattutto la qualità degli ultimi passaggi e la presenza in area a determinare quanto il Crotone riuscirà a creare.Ilarriva in Calabria dopo cinque giornate senza vittorie, nelle quali ha raccolto due pareggi e tre sconfitte. Il ko di Cava de’ Tirreni ha evidenziato soprattutto le difficoltà nel contenere gli avversari. Lerendono la fase difensiva uno dei primi aspetti sui quali intervenire. Zauri dovrà cercare compattezza senza togliere alla squadra la possibilità di rendersi pericolosa: i dodici gol segnati mostrano che le risorse offensive non mancano. Per gli ospiti sarà fondamentale evitare una partita troppo frammentata, con continui ribaltamenti di fronte. Restare corti e sostenere chi riceve il pallone può aiutare sia nella costruzione sia nel momento della perdita del possesso.Ildovrebbe affidarsi al, contra i pali. In difesa sono attesisulle corsie, conal centro.comporranno il centrocampo, mentre davantisarà il riferimento centrale, affiancato dae da uno tra

Per il Casarano, una delle ipotesi è il 4-3-3 con Farroni in porta e una linea difensiva composta da Ciotti, Matino, Mercadante e Giraudo. In mezzo potrebbero trovare spazio Logoluso, Maiello e Versienti, con Chiricò e Knezović a sostegno di Grandolfo. Le prime scelte di Zauri restano da verificare, soprattutto nella disposizione tra centrocampo e attacco.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Grosso, Crapisto, Barcella; Torres, Musso, Zunno. Allenatore: Leandro Greco.

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Versienti; Chiricò, Grandolfo, Knezović. Allenatore: Luciano Zauri.