Crotone-Picerno, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE

Il girone C di Serie C offre sabato 4 ottobre alle ore 17:30 tante partite interessanti. Tra queste spicca la sfida tra Crotone e Picerno in un match tutto sommato equilibrato. Sicuramente i padroni di casa partono leggermente favoriti, ma non è da escludere il colpo esterno. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Crotone-Picerno GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma sabato 4 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Crotonea quota 11 punti in classifica, a cinque lunghezze di distanza dal Benevento capolista. I calabresi si sono resi protagonisti di un inizio di stagione tutto sommato positivo, con ampi margini di miglioramento. Bene anche il Picerno che insegue soltanto due punti sotto. Sicuramente il colpo esterno è meno probabile, ma è un risultato da non escludere viste le premesse.
Le probabili formazioni di Crotone-Picerno—
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri
