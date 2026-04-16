La sfida tra Cruzeiro e Grêmio si candida a essere uno degli incontri più interessanti della 12ª giornata del campionato brasiliano di Serie A. Il match è in programma sabato 18 aprile alle ore 20:30 (ora di Brasília) e si disputerà allo storico Mineirão di Belo Horizonte. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti dopo gli impegni nelle competizioni continentali, e la partita potrebbe influenzare in modo significativo l’andamento delle rispettive stagioni.

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Il momento delle due squadre

Il Cruzeiro si presenta dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Universidad Católica in Copa Libertadores, un risultato che ha interrotto una mini-striscia positiva di due vittorie consecutive. Nonostante il passo falso, la squadra ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, soprattutto in campionato, dove sta cercando maggiore continuità.

In Serie A, il Cruzeiro occupa il 17º posto con 10 punti in 11 partite, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I numeri raccontano una squadra con discreto potenziale offensivo, ma ancora fragile in fase difensiva, come dimostrano la media di 1,3 gol segnati e 1,9 subiti a partita.

Il Grêmio arriva invece da una vittoria importante per 1-0 contro il Deportivo Riestra in Copa Sudamericana, risultato che ha permesso di interrompere una serie negativa di cinque gare senza successi. In campionato, però, il percorso resta altalenante.

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