Un punto separa inglesi e tedeschi nella classifica europea. Il Palace cerca una risposta dopo tre sconfitte consecutive in Premier League
Una pausa dalle difficoltà in campionato e l’occasione di migliorare il cammino europeo: Crystal Palace-Hoffenheim si gioca giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45, al Selhurst Park di Londra. La quarta giornata della League Phase di Europa League mette in palio punti importanti per due squadre ancora alla ricerca di continuità. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Palace ha raccolto quattro punti nelle prime tre partite, l’Hoffenheim tre. Gli inglesi ripartono dal pareggio con il Besiktas, i tedeschi dalla vittoria sul Lione. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Sky Sport Calcio e canale 255: come seguire la partitaCrystal Palace-Hoffenheim sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255, con calcio d’inizio alle 18:45 italiane. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’Europa League. Gli abbonati Sky abilitati potranno accedere a Sky Go con le proprie credenziali e utilizzare i dispositivi compatibili.
Crystal Palace, l’Europa per ritrovare fiduciaIl 2-2 sul campo del Besiktas, con le reti di Pino e Mateta nella prima parte della ripresa, ha permesso al Crystal Palace di muovere la classifica europea. Una prestazione incoraggiante per una squadra che in campionato sta invece attraversando una fase complicata. Il 2-0 subito contro il Tottenham, condizionato dall’espulsione iniziale di Mateta, ha portato a tre le sconfitte consecutive in Premier League. Il diciottesimo posto aumenta la pressione sul gruppo di Pierre Sage, chiamato a ritrovare sicurezza e attenzione. In Europa League il Palace ha comunque mostrato una buona capacità offensiva: otto reti segnate nelle prime tre giornate, a fronte di cinque subite. Il ritorno davanti al proprio pubblico offre un’opportunità da sfruttare, ma servirà accompagnare la produzione offensiva con una gestione più efficace dei momenti senza pallone.
Hoffenheim, il successo sul Lione come base da sviluppareLa vittoria contro il Lione ha consegnato all’Hoffenheim i primi punti nella League Phase, rilanciando un percorso iniziato con due sconfitte. Un risultato che ha dato fiducia alla squadra di Christian Ilzer e mostrato le sue possibilità offensive. La successiva trasferta di Bundesliga ha però lasciato un’altra delusione: il 2-0 incassato contro il Werder Brema è stato il terzo ko nelle ultime cinque partite di campionato. Per i tedeschi diventa quindi importante trovare maggiore continuità tra una prestazione e l’altra. Le assenze restringono le alternative: sono indicati come indisponibili De Cat, Hajdari, Gendrey, Coufal, Conte, Hranac e Wimmer. In difesa Machida è favorito su Bernardo, mentre Asllani dovrebbe guidare l’attacco.
La chiave tattica: chi protegge meglio lo spazio davanti ai difensoriIl 3-4-2-1 del Crystal Palace potrebbe mettere alla prova il centrocampo dell’Hoffenheim attraverso i movimenti di McNeil e Pino. Ricevere alle spalle delle mezzali consentirebbe ai due trequartisti di avvicinarsi a Mateta, costringendo i centrali tedeschi a uscire dalla propria posizione. Avdullahu avrà quindi bisogno del sostegno di Kramaric e Prass per evitare di dover controllare da solo tutta la zona davanti alla difesa. Gli ospiti potrebbero rispondere coinvolgendo rapidamente Hložek e Daghim, cercando spazio ai lati della retroguardia inglese.
Le avanzate di Khalaili e Mitchell daranno ampiezza al Palace, ma richiederanno coperture precise da parte di Kamada e Wharton. Se entrambi gli esterni si troveranno oltre la linea del pallone, l’Hoffenheim potrebbe avere opportunità per attaccare in transizione. La distanza tra centrocampo e attacco sarà importante per entrambe: Mateta e Asllani avranno bisogno di compagni vicini per trasformare un primo appoggio in un’azione pericolosa.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Hoffenheim: Mateta e Asllani riferimenti offensiviSage dovrebbe affidarsi a Henderson in porta e alla difesa composta da Richards, Disasi e Ahanor. Khalaili e Mitchell sono attesi sulle corsie, con Kamada e Wharton in mezzo. McNeil e Pino agiranno alle spalle di Mateta. Indisponibili Riad, Tomiyasu e Sarr.
L’Hoffenheim dovrebbe presentarsi con il 4-3-3. Davanti a Baumann sono indicati Abraha, Kabak, Machida e Rots. Kramaric e Prass affiancheranno Avdullahu a centrocampo, mentre Hložek e Daghim completeranno il tridente con Asllani.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Disasi, Ahanor; Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta. Allenatore: Pierre Sage.
HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Abraha, Kabak, Machida, Rots; Kramaric, Avdullahu, Prass; Hložek, Asllani, Daghim. Allenatore: Christian Ilzer.
Le informazioni della sfida tra Crystal Palace-Hoffenheim
- Competizione: Europa League 2026/27.
- Giornata: 4ª della League Phase.
- Data: giovedì 5 novembre 2026.
- Orario italiano: 18:45.
- Stadio: Selhurst Park, Londra.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 255.
- Streaming: NOW e Sky Go.
© RIPRODUZIONE RISERVATA