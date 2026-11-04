Una pausa dalle difficoltà in campionato e l’occasione di migliorare il cammino europeo: Crystal Palace-Hoffenheim si gioca giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45, al Selhurst Park di Londra. La quarta giornata della League Phase di Europa League mette in palio punti importanti per due squadre ancora alla ricerca di continuità. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Palace ha raccolto quattro punti nelle prime tre partite, l’Hoffenheim tre. Gli inglesi ripartono dal pareggio con il Besiktas, i tedeschi dalla vittoria sul Lione. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Sky Sport Calcio e canale 255: come seguire la partita

Crystal Palace, l’Europa per ritrovare fiducia

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’Europa League. Gli abbonati Sky abilitati potranno accedere a Sky Go con le proprie credenziali e utilizzare i dispositivi compatibili.Il, con le reti dinella prima parte della ripresa, ha permesso al Crystal Palace di muovere la classifica europea. Una prestazione incoraggiante per una squadra che in campionato sta invece attraversando una fase complicata. Il, condizionato dall’espulsione iniziale di Mateta, ha portato a tre le sconfitte consecutive in Premier League. Il diciottesimo posto aumenta la pressione sul gruppo di Pierre Sage, chiamato a ritrovare sicurezza e attenzione. In Europa League il Palace ha comunque mostrato una buona capacità offensiva:, a fronte di cinque subite. Il ritorno davanti al proprio pubblico offre un’opportunità da sfruttare, ma servirà accompagnare la produzione offensiva con una gestione più efficace dei momenti senza pallone.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Yeremi Pino del Crystal Palace viene contrastato da Jan Paul van Hecke del Tottenham Hotspur durante la partita della Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Crystal Palace FC al Tottenham Hotspur Stadium il 31 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)

Hoffenheim, il successo sul Lione come base da sviluppare

La chiave tattica: chi protegge meglio lo spazio davanti ai difensori

La vittoria contro ilha consegnatoi primi punti nella League Phase, rilanciando un percorso iniziato con due sconfitte. Un risultato che ha dato fiducia alla squadra di Christian Ilzer e mostrato le sue possibilità offensive. La successiva trasferta di Bundesliga ha però lasciato un’altra delusione: ilè stato il terzo ko nelle ultime cinque partite di campionato. Per i tedeschi diventa quindi importante trovare maggiore continuità tra una prestazione e l’altra. Le assenze restringono le alternative: sono indicati come indisponibili. In difesa Machida è favorito su Bernardo, mentre Asllani dovrebbe guidare l’attacco.Ilpotrebbe mettere alla prova il centrocampo dell’Hoffenheim attraverso i movimenti di. Ricevere alle spalle delle mezzali consentirebbe ai due trequartisti di avvicinarsi a Mateta, costringendo i centrali tedeschi a uscire dalla propria posizione.avrà quindi bisogno del sostegno di Kramaric e Prass per evitare di dover controllare da solo tutta la zona davanti alla difesa. Gli ospiti potrebbero rispondere coinvolgendo rapidamente, cercando spazio ai lati della retroguardia inglese.

Le avanzate di Khalaili e Mitchell daranno ampiezza al Palace, ma richiederanno coperture precise da parte di Kamada e Wharton. Se entrambi gli esterni si troveranno oltre la linea del pallone, l’Hoffenheim potrebbe avere opportunità per attaccare in transizione. La distanza tra centrocampo e attacco sarà importante per entrambe: Mateta e Asllani avranno bisogno di compagni vicini per trasformare un primo appoggio in un’azione pericolosa.

BREMA, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Olivier Deman del Werder Brema viene contrastato da Adam Hlozek dell’Hoffenheim durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Werder Brema e TSG Hoffenheim al Weserstadion il 31 ottobre 2026 a Brema, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Hoffenheim: Mateta e Asllani riferimenti offensivi

dovrebbe affidarsi ain porta e alla difesa composta da Richards, Disasi e Ahanor. Khalaili e Mitchell sono attesi sulle corsie, con Kamada e Wharton in mezzo. McNeil e Pino agiranno alle spalle di Mateta. Indisponibili Riad, Tomiyasu e Sarr.

L’Hoffenheim dovrebbe presentarsi con il 4-3-3. Davanti a Baumann sono indicati Abraha, Kabak, Machida e Rots. Kramaric e Prass affiancheranno Avdullahu a centrocampo, mentre Hložek e Daghim completeranno il tridente con Asllani.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Disasi, Ahanor; Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta. Allenatore: Pierre Sage.

HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Abraha, Kabak, Machida, Rots; Kramaric, Avdullahu, Prass; Hložek, Asllani, Daghim. Allenatore: Christian Ilzer.

Le informazioni della sfida tra Crystal Palace-Hoffenheim