Crystal Palace-Lech Poznan rappresenta un altro piccolo pezzo di storia per gli Eagles. Soltanto pochi mesi dopo aver alzato la Conference League, il club londinese si prepara infatti a disputare la prima partita della propria storia in Europa League. Giovedì 17 settembre alle 21:00, Selhurst Park torna così ad accendere le luci per una notte continentale. Questa volta, però, il Palace arriva all'appuntamento con qualche certezza in meno rispetto alla squadra capace di imporsi in Europa nella passata stagione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il cambio in panchina ha aperto un nuovo ciclo e Pierre Sage sta ancora cercando l'equilibrio giusto. L'ultima partita di Premier League ne è stata una fotografia piuttosto chiara: vantaggio, espulsione di Disasi, rimonta dell'Ipswich, 2-2 di Strand Larsen e infine il gol del definitivo 3-2 al 90'. Il Lech Poznan arriva invece a Londra con un vantaggio importante: l'Europa l'ha già assaggiata durante l'estate. I campioni di Polonia hanno attraversato le qualificazioni e adesso possono provare a trasformare l'esperienza accumulata nei preliminari in un'arma contro una formazione inglese ancora alla ricerca della propria nuova identità. Se vuoi seguire anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata, controlla le alternative disponibili prima del calcio d’inizio: SCOPRI SUBITO GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, ENTRA SU LOTTOMATICA E SCEGLI LA DIRETTA DAL PALINSESTO oppure VAI SU VINCITÙ E GUARDA QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI LIVE.

Crystal Palace-Lech Poznan in TV: Sky dedica un canale alla partita

Crystal Palace-Lech Poznan sarà visibile integralmente in diretta su Sky Sport 255, con calcio d'inizio alle ore 21:00. In streaming la partita sarà disponibile su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero. Per chi seguirà invece tutte le partite contemporaneamente attraverso Diretta Gol, la voce della sfida di Selhurst Park sarà Federico Botti. La partita non sarà trasmessa gratuitamente in chiaro: per la serata di giovedì la gara scelta per la visione su TV8 è Besiktas-Marsiglia.

Il Palace deve ritrovare se stesso dopo l'Ipswich

La nuova stagione ha presentato immediatamente qualche difficoltà al Crystal Palace. Pierre Sage ha ereditato una squadra reduce da un periodo storico per il club, ma inevitabilmente chiamata a ripartire con equilibri differenti. La sconfitta interna contro l'Ipswich ha accentuato soprattutto i dubbi sulla fase difensiva: il Palace ha subito tre reti davanti al proprio pubblico, perdendo una partita nella quale era riuscito anche a trovare il momentaneo vantaggio. L'espulsione di Disasi ha certamente modificato la gara, ma il finale ha lasciato parecchio amaro in bocca. Strand Larsen aveva trovato il 2-2, Khalaili aveva avuto anche l'occasione per completare la rimonta e invece, proprio al 90', Flemming ha firmato il gol decisivo per l'Ipswich.

L'Europa può allora diventare il posto ideale per ripartire. Sage dovrebbe confermare una squadra capace di sviluppare il gioco attraverso Wharton e Timber, affidando poi a Kamada e Yeremy Pino il compito di avvicinarsi a Strand Larsen. Molto passerà anche dalla capacità degli esterni di dare ampiezza senza lasciare troppo campo alle ripartenze polacche. Il Palace ha qualità sufficiente per prendere il controllo della partita, ma contro il Lech dovrà soprattutto evitare quelle disattenzioni che hanno caratterizzato le prime settimane della nuova stagione.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Jørgen Strand Larsen del Crystal Palace festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town al Selhurst Park il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ben Roberts Photo/Getty Images)

Lech Poznan, un campione di Polonia che non arriva a Londra per osservare

Il Lech ha già accumulato minuti importanti nelle competizioni continentali. La formazione allenata da Niels Frederiksen ha affrontato i turni di qualificazione e ha mostrato anche una notevole capacità realizzativa, come dimostra il pesantissimo 7-0 rifilato al Thun nella gara d'andata. Anche in Ekstraklasa la partenza è stata positiva, con cinque successi nelle prime sette giornate. L'ultima uscita ha però portato una sconfitta per 2-1 contro il Górnik Zabrze, piccolo campanello d'allarme prima della trasferta inglese. Il riferimento rimane Mikael Ishak, centravanti e capitano che conosce bene il peso delle notti europee con questa maglia. Intorno a lui Frederiksen può costruire un attacco nel quale Walemark, Rodriguez e Sayyadmanesh garantiscono soluzioni differenti.

La chiave tattica: attenzione alle transizioni del Lech

Il possesso del pallone dovrebbe essere prevalentemente inglese. Con Wharton e Timber in mezzo, il Palace può provare ad attirare il Lech nella propria metà campo per creare successivamente spazio tra centrocampo e difesa. Kamada avrà un ruolo particolarmente interessante. Il giapponese può abbassarsi per partecipare alla costruzione oppure avvicinarsi a Strand Larsen, trasformando il sistema inglese in una struttura decisamente più offensiva.

Il Lech dovrà invece scegliere con attenzione quando alzare la pressione. Accettare una partita completamente schiacciata nella propria area potrebbe diventare pericoloso, mentre recuperare il pallone e verticalizzare immediatamente verso Ishak permetterebbe ai polacchi di attaccare una difesa del Palace che nelle prime giornate ha mostrato qualche difficoltà. Il vero rischio per gli Eagles sarà quindi sbilanciarsi nel tentativo di dominare una partita che, almeno sulla carta, li vedrà prendere maggiormente l'iniziativa.

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Probabili formazioni di Crystal Palace-Lech Poznan

Pierre Sage dovrebbe affidarsi a Benitez tra i pali, con Mingueza, Richards e Ahanor nella linea difensiva. Khalaili e Chilwell possono occupare le corsie, mentre Timber e Wharton formeranno la coppia centrale. Davanti, Kamada e Pino dovrebbero muoversi alle spalle di Strand Larsen, riferimento centrale dell'attacco londinese. Il Lech Poznan dovrebbe invece partire con Lis in porta e una linea difensiva composta da Pereira, Skrzypczak, Monka e Gurgul. Murawski e Berggren garantiranno equilibrio, mentre Walemark, Rodriguez e Sayyadmanesh avranno il compito di sostenere Ishak.

CRYSTAL PALACE: Benitez; Mingueza, Richards, Ahanor; Khalaili, Timber, Wharton, Chilwell; Kamada, Pino; Strand Larsen. Allenatore: Pierre Sage.

LECH POZNAN: Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Murawski, Berggren; Walemark, Rodriguez, Sayyadmanesh; Ishak. Allenatore: Niels Frederiksen.

Crystal Palace-Lech Poznan: tutte le coordinate

Partita: Crystal Palace-Lech Poznan

Competizione: Europa League 2026/27

Giornata: 1ª della fase campionato

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Selhurst Park, Londra

Diretta TV: Sky Sport 255

Streaming: NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Diretta Gol: Federico Botti.