La CONMEBOL Sudamericana entra nella fase calda della fase a gironi con la sfida del Gruppo D, turno 4: Cuenca-San Lorenzo, in programma nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio alle ore 04:00. Un match importante per le gerarchie del girone, con punti pesanti in palio per il passaggio del turno. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SUDAMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il fattore campo e l’altitudine per mettere in difficoltà gli avversari, puntando su intensità e ritmo soprattutto nei primi minuti di gara. In un girone equilibrato, ogni punto può risultare decisivo.

Il San Lorenzo, dal canto suo, porta esperienza internazionale e una struttura di gioco più consolidata, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo anche lontano da casa. Gli argentini sanno gestire questo tipo di partite e proveranno a controllare i momenti della sfida.

Le probabili formazioni di Cuenca-San Lorenzo

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una gara combattuta e intensa, con il Cuenca aggressivo e il San Lorenzo più attendista e pronto a colpire negli spazi. In una sfida di coppa, saranno fondamentali attenzione e concretezza nei momenti chiave.

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