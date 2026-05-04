Il Čukarički arriva alla sfida contro la Stella Rossa in un momento particolare della stagione: la squadra di Belgrado ha perso pochissimo nelle ultime settimane, ma ha raccolto soprattutto pareggi. Nelle ultime sei gare di campionato è infatti arrivata una sola vittoria, accompagnata da cinque pareggi consecutivi, compreso il 2-2 sul campo del Novi Pazar nell’ultimo turno. Una squadra quindi difficile da battere, ma che sta faticando a trasformare le buone prestazioni in successi pesanti. La Stella Rossa si presenta invece da dominatrice assoluta della SuperLiga serba. I biancorossi hanno già conquistato il titolo nazionale e continuano a mantenere numeri impressionanti, con 26 vittorie in 33 giornate e il miglior attacco del campionato. Anche il momento di forma resta molto positivo: la squadra arriva da una lunga serie di successi consecutivi in campionato e ha vinto entrambi gli ultimi confronti stagionali contro il Čukarički, imponendosi 3-0 e 3-1. Guarda ora Cukaricki-Stella Rossa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cukaricki-Stella Rossa, probabili formazioni

Čukarički (4-2-3-1): Mirković; Cvetković, Tomović, Vranješ, Stojanović; Docić, Sisoko; Miladinović, Tufegdžić, Nikčević; Pavkov. Allenatore: Marko Jakšić

Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer; Seol Young-woo, Rodrigão, Eraković, Veljković; Krunić, Elšnik; Milson, Ivanić, Katai; Arnautović (o Bruno Duarte). Allenatore: Dejan Stanković

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