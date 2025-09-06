I padron di casa, neopromossi dalla Primera RFEF stanno pagando lo scotto del salto di categoria. Nel match interno contro il Leganes partono di nuovo sfavoriti secondo gli analisti.

Con la Liga in pausa visto lo stop per le nazionali, impegnati nella qualificazione ai prossimi Mondiali, l'attenzione degli amanti del calcio spagnolo va tutta sulla Segunda Division, con il programma della quarta giornata. In questo articolo parleremo di Cultural Leonesa-Leganes, match visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. La gara si giocherà domenica 7 settembre alle ore 18,30.

Dove vedere Cultural Leonesa-Leganes in diretta TV e in streaming LIVE — Chi vuole vedere il match dell'Estadio Reino de Leon fra Cultural Leonesa e Leganes sa che potrà farlo solo su Bet365 visto che il sito ha i diritti esclusivi in streaming live per la Segunda Divisionin Italia. La visione del match è gratuita e garantisce anche il supporto dello scout live ovvero delle statistiche in tempo reale per un'esperienza totale.

Verso Cultural Leonesa-Leganes, i numeri delle due squadre — I padroni di casa vanno a caccia dei primi punti in Segunda Division visto che nelle prime 3 giornate di questa stagione hanno incassato altrettante sconfitte contro Burgos, Almeria e Gijon con un solo goal segnato e 7 subiti. Alla moviola anche l'inizio di annata per il Leganes che però ha l'obiettivo dichiarato di tornare subito in Liga dopo la retrocessioni di qualche mese fa. Gli ospiti infatti hanno messo a segno 3 pareggi su 3, l'ultimo altamente spettacolare col 2-2 in casa contro La Coruna. L'unico precedente fra i due team risale alla Copa del Rey 2021/2022 quando ad avere la meglio fu il Leganes 3-2 ai supplementari.

Le probabili formazioni di Cultural Leonesa-Leganes — I biancorossi padroni di casa dovranno fare a meno dell'indisponibile Calero mentre ci sono ancora dubbi sull'effettivo utilizzo di Strustegui. I biancomalva ospiti invece hanno Figueredo e Pulido nella lista degli infortunati.

Cultural Leonesa (3-4-2-1) - Badia; Fornos, Barzic, Hinojo; Garcia, Ojeda, Bicho, Larios; Chacon, Collado; Paraschiv. All. Llona

Leganes (4-4-2) - Soriano; Pena, Aguilar, Saenz, Marvel; Garcia, Cisse, Diawara, Duk; Millan, De La Fuente. All. Lopez