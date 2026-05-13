Dallas-Vancouver: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della MLS su Bet365
La sfida tra Dallas e Vancouver mette di fronte due compagini che vivono entrambe un buon momento di forma. I padroni di casa vanno a caccia del terzo successo di fila per consolidare la propria posizione in zona play-off; gli ospiti, invece, sono reduci da due pareggi di fila e vorrebbero ritrovare il successo per mettere pressione al San Josè Eartquakes primo in classifica ad Ovest. Guarda ora il Match Dallas-Vancouver GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Dallas-Vancouver: probabili formazioniDallas (3-4-2-1): Collodi, Moore, Urhoghide, Norris, Johansson, Kaick, Binyamin, Moreno, Valiente, Musa.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Takaoka, Ocampo, Blackmon, Laborda, Johnson, Berhalter, Cubas, Sabaly, Badwal, Caicedo, White.
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