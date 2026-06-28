La sfida di tennis tra Alejandro Davidovich Fokina e Francisco Cerúndolo è valida per i sessantaquattresimi di finale di Wimbledon e si gioca lunedì 29 giugno alle ore 15:30. Un match molto interessante tra due giocatori di grande talento e già ben affermati nel circuito ATP, con stili di gioco diversi ma entrambi capaci di esprimere un tennis di alto livello sulle superfici rapide.

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Il Davidovich Fokina arriva a questo appuntamento con il suo consueto mix di aggressività e fantasia. Lo spagnolo è un giocatore molto creativo, capace di variare ritmo e colpi, ma dovrà essere particolarmente attento a mantenere continuità su una superficie come l’erba.

Il Cerúndolo, invece, è uno dei migliori interpreti sudamericani del circuito. L’argentino è solido da fondo campo, molto resistente negli scambi lunghi e sempre pericoloso quando riesce a prendere ritmo con il suo dritto pesante.

Dove vedere Davidovich-Cerundolo in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Davidovich-Cerundolo, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Davidovich proverà a spezzare il ritmo con variazioni e soluzioni imprevedibili.

Cerúndolo cercherà invece di imporre la sua solidità da fondo campo e la potenza dei suoi colpi per controllare lo scambio.

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