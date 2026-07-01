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La sfida di tennis tra Alejandro Davidovich Fokina e Fábián Marozsán è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un confronto molto equilibrato tra due giocatori dal grande talento, pronti a contendersi un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Davidovich Fokina arriva a questo appuntamento con la volontà di confermare le buone sensazioni mostrate nelle ultime settimane. Lo spagnolo è un tennista molto creativo, capace di alternare variazioni, accelerazioni e grande intensità negli scambi, qualità che possono renderlo molto pericoloso anche sull'erba.

Marozsán, invece, continua a confermarsi come uno dei giocatori più interessanti del circuito. L'ungherese possiede un tennis aggressivo, ottime doti atletiche e una notevole capacità di prendere l'iniziativa negli scambi, caratteristiche che possono metterlo nelle condizioni di competere contro chiunque.

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Il momento dei due tennisti

Davidovich Fokina proverà a sfruttare le sue variazioni e la sua intensità per togliere ritmo all'avversario.

Marozsán cercherà invece di imporre il proprio tennis offensivo e di comandare gli scambi fin dai primi colpi.

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