Lo US Open mette di fronte al primo turno Jesper de Jong e Francesco Passaro, in un confronto che sulla carta vede l’olandese partire davanti per ranking ed esperienza, ma nel quale l’italiano arriva con un’inerzia decisamente più positiva. De Jong è attualmente numero 106 del mondo contro il 222 di Passaro, ma le ultime settimane hanno raccontato due percorsi differenti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’olandese ha alternato buone prestazioni a eliminazioni premature sul cemento nordamericano, mentre l’azzurro si è guadagnato il main draw passando dalle qualificazioni con tre vittorie consecutive senza perdere un set. Un dettaglio che rende meno scontato il divario espresso dalla classifica. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere De Jong-Passaro in TV e streaming

DE JONG PASSARO TV STREAMING DIRETTA LIVE TENNIS US OPEN- La sfida De Jong-Passaro si disputerà martedì 1 settembre a Flushing Meadows ed è valida per i sessantaquattresimi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet).

Qui De Jong

Qui Passaro

I precedenti

De Jong-Passaro, le chiavi del match

De Jong-Passaro: data, orario e canali

Partita: De Jong-Passaro

Competizione: Us Open

Giornata: Sessantaquattresimi di finale

Data: Martedì 1 settembre 2026

Martedì 1 settembre Orario: 20:40

20:40 Stadio: Flushing Meadows

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now Tv

si presenta a Flushing Meadows con il vantaggio del ranking e con alcuni segnali incoraggianti arrivati da Quebec City, dove ha superato Budkov Kjaer e Sweeny lasciando appena quattro game nei rispettivi secondi set. Il problema è che a quelle prestazioni non ha fatto seguito la stessa continuità nei successivi appuntamenti sul cemento americano: l’olandese è stato eliminato al debutto sia asia a, perdendo contro Hugo Gaston, Alex Michelsen e Adam Walton nel percorso successivo. Contro Michelsen e Walton, in particolare, non è riuscito a trasformare le palle break avute a disposizione, mentre la percentuale di prime in campo è rimasta tra il 48% e il 50%. Contro un avversario che arriva da una settimana così positiva, De Jong dovrà quindi ritrovare precisione proprio nei punti che nelle ultime uscite gli sono costati maggiormente.ha invece costruito il proprio accesso al tabellone principale attraverso una qualificazione impeccabile sul piano dei risultati. L’azzurro ha battuto Felix Gill, Tom Gentzsch e Shintaro Mochizuki vincendo tutte e tre le partite in due set, chiudendo il turno decisivo contro quest’ultimo con il punteggio di 6-4, 6-2. Nei primi set contro Gill e Gentzsch ha inoltre superato due tie-break, dimostrando di saper gestire anche i momenti più equilibrati. Il rendimento al servizio è stato un altro elemento positivo, con una percentuale di punti vinti sulla prima compresa indicativamente tra il 70% e il 78%. Passaro arriva dunque al debutto nel main draw con tre partite già disputate sul cemento, nove set vinti e nessuno perso: un ritmo competitivo che può compensare almeno in parte le oltre cento posizioni di differenza nel ranking.l bilancio dei confronti diretti è completamente favorevole a, che ha vinto entrambi i precedenti disputati contro. Il primo risale al 30 aprile 2024 a, dove l’olandese si impose per 2-1. Il secondo è molto più recente e particolarmente significativo perché arrivato sulla terra rossa delil 27 maggio 2025: in quell’occasione De Jong ebbe la meglio al termine di una lunga battaglia, vincendo 3-2. L’olandese ha quindi già dimostrato di riuscire a imporsi contro l’italiano, ma nessuno dei due precedenti è stato giocato sul cemento dell’, superficie sulla quale il momento attuale di Passaro assume un peso maggiore.La prima chiave sarà la capacità didi trasformare il vantaggio teorico in concretezza. Il numero 106 del mondo dovrà soprattutto migliorare il rendimento sulla prima di servizio e sfruttare le occasioni in risposta, evitando di ripetere quanto accaduto nelle sconfitte più recenti, quando non è riuscito a convertire diverse palle break. Dall’altra parte,dovrà provare a prolungare la solidità mostrata nelle qualificazioni, soprattutto nei game di servizio e nei set che dovessero arrivare sul filo dell’equilibrio. I due tie-break vinti contro Gill e Gentzsch dimostrano che l’italiano ha già trovato una buona gestione dei momenti delicati. Se riuscirà a mantenere le percentuali sulla prima viste nelle qualificazioni e a trascinare De Jong in scambi e game combattuti, potrà mettere realmente in discussione il pronostico. Per l’olandese, invece, sarà fondamentale non permettere a Passaro di giocare sulle certezze costruite nella settimana di qualificazione.